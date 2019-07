El PSOE sería la opción preferida para los votantes de la Comunitat Valenciana si mañana se celebraran elecciones, ya que un 32,9% de los encuestados en el barómetro del mes de junio del CIS se decantaría por los socialistas. La segunda fuerza más votada sería Ciudadanos, con un 17,6%; la tercera, el PP, con el 13,7% de los votos; Unidas Podemos obtendría un 6,2%; Vox un 5,2 y Compromís, un 4,6%.

Así se desprende de los datos de voto y simpatía por autonomías que ha presentado el Centro de Investigaciones Sociológicas este miércoles, que muestran que un 14,0% de los encuestados no votarían; un 0,7% no lo sabe y un 2,6% no contesta.

La respuesta espontánea de los encuestados valencianos a la pregunta 'Suponiendo que mañana se celebrasen nuevamente elecciones generales, ¿a qué partido votaría usted?' apunta a que un 30,9% de ellos votaría por el PSOE, un 16% a Ciudadanos; un 11,4% al PP; un 6,2% a Unidas Podemos; un 4,9% a Vox y un 4,6% a Compromís.

La segunda opción a la que recurrirían los votantes valencianos si no votaran al partido que prefieren sería Unidas Podemos. Un 19,7% votarían por la coalición de izquierdas como segunda opción; un 18,5% a Ciudadanos; un 12,4% al PP y un 11,2% al PSOE. Compromís solo sería la segunda opción de un 4,3% de los votantes y Vox, la de un 3,9%.

En cuanto a la simpatía que inspiran los partidos a los valencianos, un 59,5% afirma que "ninguno"; un 9,5% afirma que siente más simpatía por el PP y un 8,1% tanto por PSOE como por Ciudadanos. Un 1,4% de los valencianos encuestados siente simpatía por Vox, y no se recogen datos de simpatía de Podemos, IU, ni Compromís.

UN 60,5% NO VOTARÍA NUNCA A VOX

El barómetro incluye una pregunta en la que se insta a los encuestados a situar en una escala de 0 a 10 el nivel de posibilidad de votar a cada uno de los partidos. Vox es el que más rechazo causa según esta encuesta, con un 60,5%; mientras que solo un 21,8% no votaría nunca al PSOE.

En el otro lado de la escala, el partido que más encuestados sitúan en el 10 ('Con toda seguridad, lo votaría siempre') es el PSOE. con un 12,1%. En segunda posición, se sitúa Podemos, ya que un 3,9% de los encuestados los votaría con toda seguridad; en tercera posición estaría Ciudadanos, con un 2,9%; el PP e IU serían la cuarta opción con un 2,3% cada uno y por último, Vox, con un 2%.

MODELO DE ESTADO Y SENTIMIENTO NACIONAL

Interpelados por el modelo de estado que preferirían, un 46,6% prefiere un estado autonómico como el actual. La segunda opción, con un 20,8% es un estado con un único gobierno central, sin autonomías y la tercera, que las CCAA tengan menos autonomía que la actual. Esta es la opción preferida de un 13,7%.

Solo un 4,2% de los valencianos apuesta por una opción en la que el Estado reconociera a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en Estados independientes y un 8,5% quieren que las CCAA tengan mayor autonomía.

Por otra parte, preguntados por su sentimiento de pertenencia, un 63,2% de los encuestados en la Comunitat se sienten tan valencianos como españoles; un 19,5% se siente únicamente español; un 4,9% se sienten tanto más valenciano que español como más español que valenciano y un 2,3% se sienten únicamente valencianos. Otro 4,9% no se siente ninguna de las anteriores.

En cuanto a su posicionamiento ideológico, los valencianos se sitúan, de media, en el 4,7 en una escala en la que el 0 es la izquierda y el 10 la derecha. Un 25,7% de los encuestados se sitúan en el 5; un 13,4% en el 4; un 10,7% en el 6; un 10,4% en el 3 y un 7,8% en el 2. Un 5,2% de los valencianos se sitúan en el 1 y tan solo un 1%, en el 10.

Comparada con el resto de las comunidades, la valenciana es la novena autonomía más a la izquierda, empatada con la Comunidad de Madrid. Euskadi es la autonomía que se sitúa más a la izquierda, con un 3,8; seguida de Catalunya (3,9), Cantabria (4), Andalucía (4,4), Ceuta, Navarra y Galicia (4,5); Aragón (4,6) y la Comunitat Valenciana y Madrid (4,7). La autonomía más a la derecha es Melilla, que se sitúa en el 6.