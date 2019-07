La dirigente del PP de Sevilla ha aseverado en una nota que "llama mucho la atención ver a dirigentes del PSOE que se rasgan las vestiduras ante los presupuestos andaluces para 2019 y cómo pueden decir sin sonrojarse que se consignan en los presupuestos unas partidas que proceden del Estado para combatir la violencia de género, un dinero que viene precisamente porque el PP abanderó un Pacto de Estado que ponía de acuerdo a todas las fuerzas políticas y que destinaba una cantidad importante para cada comunidad autónoma para luchar contra esta lacra social".

"Verónica Pérez, muy molesta al parecer por el éxito de las políticas de igualdad y violencia de género del gobierno de Juanma Moreno, debería, por decencia política, explicar por qué dejaron de ejecutar las partidas propias de los presupuestos para la lucha contra la violencia de género que dibujaban en los presupuestos pero que luego no gastaban", ha manifestado.

La presidenta del PP sevillano ha asegurado que "resulta especialmente sangrante la actitud de los socialistas sevillanos, que no han hecho nada relevante en materia de igualdad y violencia de género para que vengan ahora a acusar al gobierno de Juanma Moreno de plegarnos a los intereses de partidos políticos que no forman parte del Ejecutivo".

"Hay que serenarse, mirar al frente, no hacer política barata ni demagogia, no hablar de mercadeo de personas, algo que está realmente muy feo y que no solo no es cierto, sino que roza el insulto político, y centrarse en los presupuestos que en ningún caso están llevando a cabo un retroceso en los derechos de las mujeres ni en materia de igualdad, sino todo lo contrario: son unos presupuestos reales y ejecutables, no estamos realizando castillos en el aire".

La dirigente popular ha subrayado "las políticas del Partido Popular, que siempre ha defendido, defiende y defenderá a las mujeres con hechos concretos, como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que impulsó desde el gobierno, frente a un PSOE que solo se dedica al marketing y la propaganda".

"La lucha contra la violencia de género será más difícil si los socialistas en general siguen empeñados en politizarla, en manipularla y en utilizarla como arma arrojadiza contra el Partido Popular", dice Pérez, que ha animado a la cúpula socialista sevillana a que "se ponga a trabajar y apoye a los que de verdad, con políticas concretas, trabajan cada día desde el gobierno de Juanma Moreno para la igualdad real entre hombres y mujeres, para mejorar las ayudas a las mujeres maltratadas y para que entre todos, y al margen de ideologías, lleguemos algún día a dar por vencida una lacra social que está generando mucho dolor y que no merece ser objeto de demagogia política".