La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha exigido una auditoría integral del edificio del Palau de la Música y una partida en los presupuestos municipales con el "importe necesario para acometer esas obras de mantenimiento", después del desprendimiento de parte del techo de la Sala Rodrigo del auditorio este fin de semana.

Así se ha pronunciado este martes la 'popular' en declaraciones a los medios de comunicación, después de mantener una reunión con el director del Palau de la Música, Vicent Ros, y el Comité de Empresa del auditorio.

La portavoz 'popular' ha exigido una auditoría integral en el edificio y abordar de forma "seria y responsable" una intervención de mantenimiento "oportuna", lo que implica que haya una partida en los presupuestos "con capacidad suficiente para acometer todas las reparaciones que se necesitan en esta infraestructura cultural".

"La partida de mantenimiento de organismo autónomo es ínfima, de unos 53.000 euros, que es evidente que no alcanza para acometer las reparaciones oportunas que van surgiendo y que en este año han sido extraordinarias. Hay que asumir un compromiso mayor", ha sostenido.

Catalá ha señalado que no hubo daños personales "porque no tenía que pasar, pero normalmente los viernes por la noche hay actividad continuada". "No podemos esperar a estar siempre salvados por la campana. Tenemos que acometer una obra y ha habido demasiados avisos durante este año", ha advertido.

"Esto son avisos que nos viene dando el edificio. El tema del 'trencadís' está pendiente de reparar, hay una licitación para reparar las conchas acústicas de sala Itubi y ahora ha pasado en la Rodrigo. Quiere decir que no se puede seguir con parches y pequeñas reparaciones", ha resaltado.

Por otro lado, ha señalado que le llama la atención que "ningún responsable político de Compromís o del PSPV, del gobierno o del no gobierno, haya venido a tomar la situación con responsabilidad". "Nadie ha dado la cara políticamente por esta situación y alguien tiene que responsabilizarse políticamente", ha subrayado.

"Estoy muy decepcionada por la actitud del alcalde -Joan Ribó-, que no ha dado la cara en una situación que es tremendamente gravosa", ha recalcado, al tiempo que ha señalado que exigirán una junta de portavoces donde se informe de las conclusiones del informe de Bomberos.

La portavoz 'popular' ha apuntado que la dirección trabaja para mantener la programación y que les "preocupa" el mantenimiento del edificio. "Somos conscientes de que no se trata de ir tapando parches ya", ha resaltado.

Asimismo, ha indicado que los trabajadores le han mostrado su preocupación por "lo que pueda comportar a nivel laboral de todo el personal del Palau una obra de más entidad", aunque ha puntualizado que "hay soluciones para todo".

ABORDAR "DE UNA VEZ" EL 'TRENCADÍS'

Preguntada por cuál sería la partida presupuestaria necesaria para el Palau, Catalá ha señalado que "si no se hace la auditoría, no sabemos de qué estamos hablando". Así, ha detallado que ahora se van a reparar dos laterales de la sala Iturbi, pero "faltan más cosas". "Se tendría que revisar todo el techo de la sala Rodrigo, intervenir en el resto del techo de Iturbi y abordar de una vez la situación del 'trencadís'", ha asegurado.

"Fui consellera de Cultura cuando se arrugó el 'trencadís' del Palau de Les Arts, ahí no se desprendió absolutamente nada y el gobierno autonómico reaccionó de forma diligente y se arregló. Aquí se ha caído el techo de una de las salas más importantes del Palau en fin de semana y nadie da la cara. Compromís no da la cara. Me sorprende que en este momento estén todos escondidos", ha aseverado Catalá.