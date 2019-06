Martínez ha subrayado que "no hay caducidad" en la evaluación medioambiental que se realizó en su momento, ya que lo que se va a hacer ahora no cambia los parámetros del proyecto inicial, no va a haber más emisiones atmosféricas, no generarán más residuos, no afectan a patrimonio protegido y "no se utilizarán más recursos naturales", es más, "implica menos recursos naturales, ya que "la superficie es menor".

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Administración de la APV, junto al director general de la APV, Francesc Sánchez, al ser preguntado por las críticas que desde algunas entidades se han lanzado contra la futura terminal de contenedores del puerto valenciano.

También Francesc Sánchez ha reiterado que "ni en metros cúbicos de relleno ni en metros lineales de dique se consumen más recursos naturales" con esta ampliación norte, al contrario, "se reducen", ha insistido.

Y ante las críticas por falta de transparencia, Sánchez ha recordado que cuando se planteó la ampliación norte se siguieron todos los trámites correspondientes y ya hubo un "grandísimo debate". "Que lean la hemeroteca", ha agregado Martínez.

ACTUACIÓN INTERIOR SIN EFECTOS EN EL EXTERIOR

Además, el director general de la APV ha querido dejar claro que ya en su momento "se construyó" la ampliación y que los que se va a acometer ahora forma parte del "desarrollo interno del puerto que tiene efectos sobre el exterior".

La ley, ha explicado Francesc Sánchez, obliga ha hacer una declaración de impacto ambiental cuando se va a ampliar el contorno exterior del puerto que es lo que puede tener impacto sobre las playas, pero una vez evaluado y construidos, el resto es desarrollo interno del puerto" y "no hay afectación al exterior", insistido.

En este caso, "la actuación que estamos haciendo respecto de la que ya se hizo en su momento es una actuación interior que no tiene impacto exterior", ha concluido.