Esta será la quinta edición de la Nit de Berklee, que dará comienzo a las 22.00 horas en la Ciutat de les Arts i les Ciències y que será el concierto de graduación de los alumnos de máster del campus de Berklee en València. A este evento asistieron más de 6.000 personas en 2018, según ha informado la organización en un comunicado.

Varios artistas compartirán su música con el público valenciano y actuarán sobre un escenario flotante, con un "gran despliegue técnico y una producción espectacular".

Durante el evento se rendirá homenaje a la cantante, compositora, productora e ingeniera de sonido británica Imogen Heap, quién recibirá el día 8 el reconocimiento de Doctor Honoris Causa de la mano del presidente de Berklee, Roger H. Brown.

El acceso a la plataforma será limitado y de carácter gratuito, a partir de las 20.30 horas. Las entradas estarán disponibles en el mostrador de reservas del Museu de les Arts i les Ciències el mismo día a partir de las cinco de la tarde y se podrán retirar un máximo de dos por persona.

REPERTORIO CON "UN GRAN DESPLIEGUE TÉCNICO"

En el concierto se podrá escuchar la música de varios artistas con canciones como 'La Calle Segura' por Xerach Peñate, 'Dear Darneh' por Hami Keivan, 'Calma' por Carolina Araoz, 'Timeless' por Apoorva Krishna, 'Figghui miu, ti vulissi vasari' por Luca Bordonaro, 'Through the cracks' por Celestine Manno & Genevieve Matthews, 'Do & Be' por Jason Faust, así como un 'medley' de las canciones de Imogen Heap.

Para las personas que no puedan asistir al concierto, que cuenta con el apoyo de Fundació Bancaixa, Mapfre y Yamaha Ibérica, podrá seguirse en directo vía Facebook Live 360° a través de la página oficial de Berklee Valencia en Facebook.