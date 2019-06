El portavoz de Unides Podem-Esquerra Unida en Les Corts, Rubén Martínez Dalmau, ha prometido al 'president' y líder del PSPV, Ximo Puig, que la confluencia entra a gobernar para aportar "sentido crítico" al Botànic II, un acuerdo "nacido de la responsabilidad y la valentía". Como reto principal, "construir un proyecto real de país" en la Comunitat, y como aspiración, que el Consell tenga "una posición clara y firme ante las multinacionales interesadas en asentarse en el territorio valenciano".

Dalmau ha garantizado el apoyo de su grupo a la investidura de Puig, único candidato, algo que Unides Podem no llegó a asegurar hasta que se cerró a primera hora de este miércoles el Botànic II con el PSPV y Compromís con la firma simbólica del pacto en Alicante.

En "un momento crucial", ha prometido "no defraudar" a los que votaron el 28A a la confluencia 'morada' y ha asegurado que su "única deuda es con la gente". "No podemos ser conformistas, no podemos bajar los brazos, entramos en una nueva etapa de transformación", ha reivindicado.

Tras apoyar el primer Botànic sin entrar en el Consell, Podem "da un paso adelante por un gobierno de futuro, para dar una respuesta rápida y directa a las emergencias sociales" con "sinergias necesarias con PSPV y Compromís: Aun con nuestras diferencias, compartimos un horizonte común". "Lealtad con el gobierno, que tiene que ser de coalición; lealtad con usted, Ximo Puig", ha aseverado dirigiéndose al candidato.

Bajo este prisma, Dalmau ha prometido que el Botànic II será "el gobierno más importante en la historia política valenciana" y ha instado a que el Consell "gire el foco hacia el sur, muchas veces olvidado por los poderes públicos". "La firma en Alicante huele a que vamos a solucionar muchos problemas del sur", ha asegurado.

En el conjunto de la Comunitat, ha situado como reto de las fuerzas progresistas la construcción de "un proyecto real de país". "No hemos sido capaces todavía", ha lamentado, para remarcar que "la herencia de 20 años de la derecha se construyó sobre la destrucción del territorio", con el turismo de 'sol y playa' con la "construcción desmesurada" como ejemplos.

"No nos puede temblar la mano ni un segundo", ha reivindicado, y ha destacado el eje de emergencia climática por "un territorio para la vida y no solo para enriquecer a cuatro peces gordos". También ha instado a actuar ante la "urgencia" del empobrecimiento, a "no dejar los campos valencianos en manos de intereses partidistas que pactan en España o Europa" y a dar más apoyo a las pymes que a las "sagas familiares".

Otro objetivo de Unides Podem es "el debate pendiente de ser aclarado todavía de cómo gestionar el territorio", pues el síndic ha indicado que "las fuerzas progresistas no se pusieron de acuerdo en cómo vaciar las diputaciones". A su juicio, el Botànic II servirá para lograr "estructuras locales más democráticas".

En el plano social, "dar respuesta a los colectivos que no han dejado de luchar: las 'kellys' -camareras de piso_aparadoras, trabajadoras de la naranja, cuidadoras de gente mayor y otros tantos colectivos de mujeres precarizadas que no han dejado de luchar".

AGRADECE LA "ALTURA DE MIRAS" DE ESTAÑ Y MONTIEL

En definitiva, "saber hacia dónde vamos" en "un gobierno que tenga claras sus prioridades". Para llegar ahí, ha situado a Esquerra Unida como "fuerza aliada y cómplice en décadas de lucha social" y ha agradecido el papel de los 13 diputados del anterior grupo de Podem, así como el de "dos grandes referentes como Antonio Estañ o Antonio Montiel", sus predecesores como portavoces, por "tener altura de miras cuando hacía falta".

Entre los logros de Podem al "marcar el rumbo del Consell" durante la pasada legislatura, ha resaltado la recuperación de la televisión pública À Punt, la ley contra la pobreza energética, la creación de la Agencia Antifraude, el copago farmacéutico, el impulso al Pacto Valenciano contra la Violencia Machista "referente en España y en el mundo" o el hecho de "dar voz a las mujeres del 8M".

CONTRA LOS "VIVIDORES DE LA POLÍTICA"

De la oposición, ha criticado a los "vividores de la política", ha rechazado "el avance de las tres derechas, con una visión monocolor de España" y ha celebrado que la Comunitat dijera el 28A "no al machismo, la corrupción, las privatizaciones, el desprecio por nuestra cultura y nuestra lengua y el racismo". "Dijo no al pasado y un 'sí' claro al futuro", ha enfatizado, por lo que cree que "no podemos permitir que vuelvan a causar más sufrimiento y a fundirnos de nuevo".

En este punto del debate se han levantado varios diputados de las bancadas de la oposición para pedir la palabra, aunque el presidente de Les Corts, Enric Morera, ha pedido que continuara el turno del grupo 'morado' al entender que no había menciones personales. Dalmau les ha pedido que no se pongan "nerviosos" y "un poco de tolerancia".

En su estreno como síndic, ha arrancado con el recuerdo a "Dolores Blasco, luchadora incansable que donó su vida por una sociedad más justa; esposa de un represaliado por la dictadura". "Por gente como ella estamos aquí ahora", ha manifestado.

Ha seguido con un repaso a la evolución de Podemos en toda España desde el germen de "indignación" del 15M y ha asegurado que "las mayorías absolutas se han ido para no volver" aunque "quedan personas nostálgicas del bipartidismo" y "forman parte de la historia negra de este país". "La sociedad valenciana vuelve a hablar de sus representantes sin avergonzarse; hemos devuelto la credibilidad a las instituciones", ha celebrado.

PUIG COINCIDE EN "RESETEAR"

En su breve turno de réplica, Puig ha coincidido en que es el momento de "resetear cuestiones" y ha reiterado que el Botànic II incluye tres grupos que forman "un solo gobierno". También ha suscrito la defensa de que "el crecimiento venga acompañado de un desarrollo sano".

Ha agradecido el trabajo de Podem estos cuatro años, sobre todo en el hecho de que la Comunitat haya sido "la única comunidad que ha aprobado sus Presupuestos en tiempo y forma, dando estabilidad y una imagen

de seriedad y rigor". El 'president' ha citado al humanista Andres Bello, que dijo que "o inventamos o erramos", y al sociólogo Sousa Santos, al reivindicar que "tenemos la gran oportunidad para renovarnos".