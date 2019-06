Asimismo, ha justificado que no acudió a denunciar estos hechos a la Policía porque "tenía mucho miedo" a recibir "represalias". "No quería poner en juego ni mi salud ni la de mi familia", ha dicho.

Así se ha pronunciado Soler este miércoles en este juicio, que se está repitiendo por orden de la Audiencia de Valencia tras la aparición de Rachid Behdaoui, confidente de la Policía, del que se tuvo conocimiento que se encontraba en prisión preventiva en Gibraltar como sospechoso de un robo a mano armada. Rachid ha sido trasladado de forma temporal para estar presente en la vista.

En este procedimiento hay cuatro acusados: Soler, Rachid, el empresario italiano Ciro d'Anna y el ciudadano magrebí Abdellatif Laarouibi, conocido como 'Tati'. Fiscalía solicita para Soler y los dos empresarios nueve meses de prisión por un supuesto delito de detención ilegal.

La acusación particular, que representa a Vicente Soriano, demanda ocho años para Soler, D'Anna y 'Tati' por el secuestro, mientras que seis años de cárcel por el mismo delito para Rachid, aunque con la atenuante de haber colaborado en la investigación.

La Fiscalía sostiene que los tres acordaron secuestrar a Soriano en marzo de 2014 para que saldase su deuda con Soler y, para ello, contaron con Rachid Behdaoui, confidente de la Policía y antes huido de la justicia. La idea era introducirlo en una furgoneta y trasladarlo a una planta baja de Alfafar para luego llevárselo al extranjero. Behdaoui contó a la Policía los hechos y, tras unos seguimientos y grabaciones, se registraron detenciones.

Soler ha explicado en su declaración que 'Tati' le dijo que conocía a una persona "con contactos en Marruecos" que podía buscar inversores que pudieran estar interesados en quedarse con el paquete accionarial que este le había vendido a Soriano.

Según dos sentencias del Tribunal Supremo, Soriano e Inversiones Dalport tenían que pagarle 39 millones de euros por incumplimiento del contrato de la venta de acciones. Con anterioridad, el alto tribunal había condenado también a Soriano y a la empresa a pagar 20 millones a Soler por impago del primero de los cuatro pagarés por la venta de acciones del club.

"Rachid había sido atleta olímpico, tenía un tío ministro, me dicen que ya había conseguido venta de deudas, que tenía muchos contactos...", ha relatado.

ROBAR EN CASA DE SORIANO

Según Soler, 'Tati' le trasladó que Rachid le había comentado la posibilidad de entrar a robar a casa de Soriano, ya que este escondía en su domicilio 15 millones de euros y que también había propuesto secuestrarle.

Sin embargo, el expresidente valencianista ha asegurado que "siempre se ha negado" a participar en "cualquier operación que no fuera legal" y ha negado que conociera a la banda de colombianos que presuntamente se iban a encargar del secuestro. "Yo le había dejado muy claro a Rachid que no iba a participar en nada ilegal. Me hicieron amenazas veladas. Le había dicho diez veces que no quería tener nada que ver", ha manifestado.

Soler, que no ha contestado ni a la acusación particular ni a alguna de las defensas, ha limitado su relación con 'Tati' a colaboraciones en algunas operaciones inmobiliarias, algo en lo que ha coincidido en su declaración este acusado.

FONDOS CATARÍ Y FRANCÉS

'Tati', por su parte, ha explicado que estaba buscando inversores que pudieran quedarse las acciones y que por ello se puso en contacto con un fondo catarí. Rachid apareció, según su relato, después de varios años sin saber de él, y le transmitió que había un fondo de inversión francés que podía estar interesado en la deuda.

Más adelante, ha asegurado que Rachid le dijo a Soler que había "otras formas de conseguir el dinero" como "sacarle dinero de sus cuentas" o "entrar en sus casas", pero ha dicho que tanto él como el expresidente se negaron a esta posibilidad. También ha negado saber nada del grupo de colombianos.

El empresario italiano Ciro d'Anna ha indicado que él también estaba "buscando gente interesada en comprar la deuda" y ha contado que Soler "estaba asustado".

"Me decía que le estaban extorsionando con hacer un robo, pero nunca he escuchado nada de secuestro. Juan siempre ha hablado de compraventa de las acciones, nunca ha querido saber de nada ilegal", ha declarado D'Anna, que también ha afirmado que Soler le tenía "miedo" a Rachid.

"ABORTAR" EL PLAN DEL SECUESTRO

Este último ha sido el primero en declarar en esta jornada y ha apuntado que Soler le dijo en una reunión que quería "abortar" el plan del secuestro y que ya cuando se lo propusieron no se mostró favorable. También ha comentado que su cometido era "mediar" entre ambos expresidentes para que se solucionara el problema de la deuda.

En una reunión con Soriano, ha contado, este le transmitió que ofrecía 15 millones de euros en efectivo y que Soler "se olvidara de la deuda". Frente a esto, "Soler no aceptaba ningún dinero en efectivo porque eso sería un blanqueo", ha declarado Rachid, que ha agregado que Soriano le dijo que no tenía "nada a su nombre" y que no iba a pagar más de esos 15 millones, mientras que Soler quería al menos 30.

Ante esta situación, Rachid ha contado que, "desesperado", 'Tati' le comentó que "si no podía ser por las buenas, sería por las malas" y le propuso en primer lugar enviar a "gente" que entrara en casa de Soriano a robarle el dinero. Más adelante, ha asegurado que le propuso que si Soriano no quería pagar lo secuestraran.