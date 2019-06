Así se ha pronunciado el consejero en rueda de prensa en Sevilla al ser preguntado por el caso de una familia que ha pasado la noche en la puerta de un colegio del centro de la capital andaluza para poder conseguir la única plaza vacante.

Imbroda ha afirmado que "no es agradable ver a unos abuelos o a una mujer embarazada en esa situación", y ha destacado que "el 93% de las familias consigue plaza en el colegio solicitado y el 4% en uno de los colegios solicitados".

"El sistema no es perfecto, pero es que no va a existir un sistema perfecto y se pueden producir este tipo de desajustes", ha abundado el titular de Educación, que ha añadido que procurarán que en el proceso de modificación de las normas de escolarización que se ha iniciado, abierto ahora mismo a debate, "podamos mejorar entre todos esta normativa para que no se dieran casos como este".