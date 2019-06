El candidato del PP a la Alcaldía de Valencina de la Concepción (Sevilla), Ramón Peña, ha considerado este martes "intolerable" que el alcalde en funciones y candidato socialista a revalidar el cargo, Antonio Manuel Suárez, haya recurrido por la vía Contencioso Administrativa los acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC) y la Junta Electoral de Zona (JEZ) que validan dos votos del PP inicialmente anulados, extremo del que emanaba el empate a 1.580 votos entre las candidaturas del PSOE y del PP, situación saldada con una moneda al aire que ha dado al PP el sexto concejal en liza.

Para Ramón Peña, "es intolerable que el PSOE de Valencina no acepte las decisiones judiciales y paralice el municipio por una pataleta", en relación al recurso interpuesto por los socialistas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra las citadas decisiones adoptadas primero por la JEZ y después por la JEC, validando los citados dos votos favorables al PP que supusieron el mencionado empate, zanjado como se ha señalado jugando el sexto concejal en liza con una moneda al aire finalmente favorable al PP.

Peña, que gracias a la citada moneda al aire cuenta con seis ediles frente a los cinco del PSOE, ha avisado así que "el PSOE de Valencina subestima la inteligencia de los valencineros que han podido apreciar claramente que los socialistas sólo aceptan las reglas de juego cuando les benefician, por lo que ahora tendrán que explicar por qué no presentaron el recurso ante el TSJA antes de acudir al acto de lanzamiento de la moneda al aire".

"No hay que ser analista político ni un lince para concluir que en caso de que la suerte se hubiera decantado por la candidatura socialista, no habrían presentado recurso alguno. Están convirtiendo un proceso democrático, que ha sido escrupuloso, en un sainete y que, al final, redundará en perjuicio de Valencina, cuyo Ayuntamiento no se podrá constituir al mismo tiempo que el resto de corporaciones municipales de la provincia".

El candidato popular ha aseverado, finalmente, que está "preparado para comenzar a trabajar en cuanto la Justicia disipe todo el humo que el PSOE está generando para entorpecer el cambio que han pedido los valencineros".