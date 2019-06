El president executiu de la Fundació Premis Jaume I, Javier Quesada, ha anunciat aquest dimarts els guardonats en la XXXI edició. En Investigació Bàsica, el guardonat ha sigut Xavier Tolsa Domènech; en Economia, José García Montalvo; en Investigació Mèdica, Pura Muñoz Cánoves; en Protecció del Medi ambient, José Antonio Sobrino; en la categoria de Noves Tecnologies ha sigut premiat Aníbal Ollero i en la d'Emprenedor, la guardonada ha sigut Carlota Pi.

Així ho ha anunciat Quesada en l'acte d'anunci de premiats que s'ha celebrat aquest dimarts després de la deliberació dels jurats aquest dilluns.

Xavier Tolsa Domènech és matemàtic i ha rebut el premi a la Investigació Bàsica per, entre d'altres, el seu treball en les àrees d'anàlisi harmònica i mesura geomètrica.

Tolsa, nascut a Barcelona, és doctor en Matemàtiques i professor d'investigació en la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i l'Universitat Autònoma de Barcelona.

Des de la fundació han destacat que gràcies a la seua activitat, les àrees d'Anàlisi harmònica i Teoria de la mesura geomètrica "s'han elevat als més alts nivells". Així, destaquen el seu "profund i inventiu" treball que "ha aconseguit molts avanços i assoliments".

"El seu principal crèdit científic radica en les solucions de tres dels principals problemes oberts de màxima dificultat que li van valdre el reconeixement internacional. Aquests resultats són fonamentals per a les matemàtiques pures, però tindran conseqüències per a aplicacions com la teoria del senyal i en neurociència", han explicat.

ECONOMIA: JOSÉ GARCÍA MONTALVO

En Economia, el professor José García Montalvo ha sigut premiat pel seu treball d'investigació a partir de "dades molt valuoses obtingudes de fonts no convencionals" en àmbits com a atur i el mercat creditici.

Aquest investigador és doctor per la Universitat d'Harvard i llicenciat en l'Universitat de València. Actualment, és professor d'Economia en la UPF i professor investigador en la BGSE (Barcelona) i l'en l'IVIE de València.

El professor ha rebut el premi "per la seua valuosa i original investigació, clarivident i lligada estretament a la realitat econòmica". També, destaquen des de la fundació, "té un do per a veure l'aspecte de formulació de polítiques públiques".

"Aborda una àmplia i variada gamma de temes molt rellevants, els que analitza amb tècniques avançades usant dades molt valuoses extrets de fonts poc convencionals", han detallat des de la institució. Entre els temes abordats en la seua investigació destaquen l'atur i el desajustament educatiu en el mercat de treball, l'evolució del mercat creditici i hipotecari a Espanya.

Destaca en el seu treball l'estudi de temes menys convencionals com "el desenvolupament econòmic o el conflicte, o la investigació històrica en l'Arxiu d'Índies sobre el nivell educatiu dels "conquistadors, o sobre el paper del gènere dels decisores en la concessió del crèdit bancari".

INVESTIGACIÓ MÈDICA: PURA MUÑOZ CÁNOVES

Pura Muñoz Cánoves ha rebut el premi a la Investigació Mèdica, sobretot per les seues aportacions als mecanismes moleculars de l'envelliment, sobretot, en els canvis progressius de les cèl·lules mare en els animals envellits i les possibilitats d'una medicina regenerativa.

Aquesta investigadora és Llicenciada en Farmàcia i Doctora en Ciències. Actualment és Cap de Grup en el Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC), Madrid; professora d'Investigació ICREA i Catedràtic de Biologia Cel·lular en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Barcelona.

PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT: JOSÉ ANTONIO SOBRINO

El premi en Protecció del Medi ambient ha recaigut en el professor de la UV i director de la seua unitat de Canvi Global, José Antonio Nebot, que ha realitzat estudis sobre els canvis planetaris a nivell mundial i ha creat algoritmes per a estimar la temperatura de la superfície de la terra i els oceans.

És Doctor en Física, Catedràtic de la Universitat de València i president de l'Associació Espanyola de Teledetecció. El jurat ha valorat "les seues investigacions en l'estudi dels canvis planetaris". A l'àmbit mundial, "és líder en el camp de la protecció ambiental utilitzant la teledetecció".

Entre d'altres, el professor Sobrino ha desenvolupat valuosos algoritmes per a estimar la temperatura de la superfície de la terra i els oceans, l'evapotranspiració, efectes d'illa de calor i canvis en la coberta de la terra.

NOVES TECNOLOGIES: ANÍBAL OLLERO

En Noves Tecnologies el premiat ha sigut Aníbal Ollero, investigador de la Universitat de Sevilla, on dirigeix un grup d'investigació amb més de 100 membres, que és líder en robòtica aèria en el món, amb 12 projectes del Programa Marc Europeu actualment en marxa: dos projectes espanyols i 10 contractes amb empreses. També és assessor del Centre Avançat de Tecnologies Aeroespacials (CATEC).

El jurat ha valorat la inestimable capacitat del doctor Ollero "per a combinar l'excel·lència en la investigació i la innovació tecnològica, amb la transferència de tecnologia a les empreses en el camp de la Robòtica Aèria".

Ollero ha desenvolupat nous mètodes de localització i navegació de robots aeris amb aplicacions a la logística i la localització d'objectes en l'interior de naus, sent per açò mereixedor de diverses distincions internacionals.

Actualment, està centrat en el desenvolupament de manipuladors aeris bioinspirats, amb capacitats sense precedents en la durada de vol i en la seguretat en la interacció amb les persones, que serà la base per a les futures generacions de drons.

EMPRENEDOR: CARLOTA PI

Finalment, en Emprenedor ha guanyat una altra dona, Carlota Pi, una de les fundadores d'Holaluz que ha rebut el premi per la seua "gran visió i coneixement" del negoci energètic i la seua entrada en ell amb formes "disruptives" que aposten per les energies renovables i l'autoconsum.

El jurat ha valorat la seua aposta per l'ús de les energies renovables i l'autoconsum amb l'objectiu de reduir el cost aplicant noves tecnologies, així com "l'ambició demostrada en la seua trajectòria de creixement constant i la mirada posada en el següent pas cap a la mobilitat energètica i la transformació del model".

"És una dona valenta, innovadora i molt preparada, l'empresa de la qual posa el focus en la satisfacció del client. És un exemple d'inspiració personal i professional per a les joves a les quals destinarà el premi per a la seua promoció en els àmbits tecnològics", ha manifestat.

CONTRA LA FUGA DE TALENT

En la seua intervenció, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha lloat les 218 candidatures i ha cridat a potenciar la formació com a inversió de futur: "La igualtat d'oportunitats i l'atracció cap a les carreres científiques i tecnològiques, especialment de dones, és la base d'eixe avanç imprescindible".

Sota aquest prisma, ha advertit que, si els països competeixen per l'atracció del talent, "la seua pobresa es mesura per la fuga de les seues ments més brillants", per la qual cosa ha instat a "aprendre de la història" per a evitar-ho.

Com a desafiaments, el repte de l'envelliment, la transformació del mercat de treball i sobretot el canvi climàtic, igual que els jurats en el seu manifest conjunt. Ha recordat que en la seua visita a Balears va coincidir en la necessitat de declarar el Mediterrani com a zona d'emergència climàtica.

"No és que hi haja un sol minut que perdre, ja arribem tard. Des de la nostra necessària modèstia, la veu dels valencians no formarà part de cap silenci còmplice", ha manifestat, i ha reivindicat la importància d'un pacte "que abrace el canvi climàtic" a Espanya i Europa.