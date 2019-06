Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, ha sido "una edición tranquila, marcada por la normalidad y por las altas temperaturas que no han impedido que el público disfrutase de estos días de fiesta", especialmente de la noche y durante el fin de semana, extenso al ser el viernes festivo local, jornadas en las que se han concentrado el mayor número de público en un ambiente festivo y familiar.

Desde el Ayuntamiento, el delegado de Fiestas Mayores, Enrique Pavón, ha realizado "un balance muy positivo" de esta edición haciendo hincapié también en la buena organización y puntualizando, entre otras cosas, la eficacia de la coordinación de seguridad que ha permitido el desarrollo de esta fiesta grande.

En tal sentido, ha agradecido la implicación de los cuerpos de seguridad y de los servicios de voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja; así como el trabajo de los servicios municipales y de limpieza, aportaciones que unidas contribuyen a que el resto de la ciudadanía pueda disfrutar de su fiesta con las mayores garantías de seguridad y satisfacción.

Pavón ha puntualizado "la masiva afluencia de la juventud", participando del ambiente más tradicional de esta fiesta. "El auge del sector joven está cogiendo casetas, otorgando mucha vida a las calles y al interior de las casetas y, sirviendo de aliciente, para muchos otros jóvenes que quieren disfrutar intensamente de sus tradiciones y de su feria".

Asimismo, ha destacado el lucimiento de los caballistas que han cuidado al detalle su indumentaria y seguido las correspondientes normativas para mayor lucimiento del paseo de caballos, además de la buena acogida de las cinco horas de silencio en la zona de los cacharritos para que las personas, mayoritariamente menores, con sensibilidad a los ruidos también hayan podido disfrutarla.

PAPEL DESTACADO DE CASETEROS Y FERIANTES

Igualmente, ha resaltado el papel de feriantes y caseteros "por su buen hacer" y porque han colaborado con horarios y normativas para el mayor esplendor y lucimiento de la fiesta y el comportamiento de la ciudadanía, "que ha hecho gala de su saber estar, del orden y la convivencia, dando ejemplo nuevamente del carácter alegre, comprensivo, acogedor y dispuesto que demuestran los alcalareños".

Desde la Policía Local se ha especificado que no ha habido incidencias destacables, más allá de algún conato de altercado que no prosperó, así como que los controles de alcoholemia han dado muy buenos resultados, no teniéndose que imponer ninguna sanción por este motivo. De hecho, sólo ha habido un único detenido en estos días de fiesta.

En la madrugada del sábado (a las 05,00 horas aproximadamente), un ciudadano en la zona de la parada de taxis no respetó el orden de la misma y tras increpar a los taxistas e incluso agredir a uno de ellos, por lo que fue detenido por la Policía Local por alternación del orden público, a quienes igualmente se enfrentó con agresividad y fue detenido por atentado contra la autoridad.

DOS HERIDOS LEVES EN TRÁFICO

En cuanto al tráfico, se han respetado mayormente todas las indicaciones y el único accidente de estos días en el casco urbano, aunque fuera del recinto ferial, se produjo en la calle San Cucufate, con dos heridos leves sin que las tasas de alcohol de las personas involucradas superaran las establecidas por la ley.

Por otro lado, ante la vigilancia de los pases para vehículos de personas residentes en las barriadas aledañas, se han retirado algunas de forma residual, no por falsificación, pero sí por el mal uso de las mismas, aunque en general se ha agradecido el especial cumplimiento de las normativas por parte de la vecindad para la mejor convivencia en dichas zonas.

La feria es la celebración de "una de las fiestas más grandes de la ciudad" y se hace única gracias al entorno de Ribera en el que se desarrolla, "un recinto hermoso y cuidado que invita a vivir buenos momentos y disfrutar de las amistades, la convivencia y la

familiaridad", según han detallado desde el Ayuntamiento.