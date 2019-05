Ribó ha citado a los cabezas de lista de estos partidos a reuniones para darles la bienvenida al consistorio y hablar de la constitución de la nueva corporación municipal, que tendrá lugar el próximo 15 de junio. Los encuentros con los representantes de los futuros grupos municipales se llevarán a cabo este jueves y este viernes en las dependencias de Alcaldía.

La ronda institucional de presentaciones arrancará este jueves a las 10.30 horas con el encuentro que Joan Ribó mantendrá con la candidata del PP, con la concejala en funciones y cabeza de lista del PSPV-PSOE, Sandra Gómez.

El viernes, el alcalde en funciones y de nuevo primer edil a partir del 15 de junio recibirá al concejal en funciones y candidato de Ciudadanos, Fernando Giner, y a José Gosálbez, candidato de Vox, formación que entra por primera vez en el consistorio.

"PERSONALISMOS EN SEGUNDO PLANO"

Por otro lado, respecto a las negociaciones para la conformación del próximo gobierno local de la capital valenciana, que se darán entre Compromís y el PSPV-PSOE, fuentes de la primera de estas formaciones han indicado a Europa Press que "en este momento, los personalismos han de quedar en un segundo plano".

"No es el momento de hablar de quién llevará cada concejalía, ya sea de fiestas, de movilidad o de urbanismo, o de si habrá o no vicealcaldías. Lo más importante es conformar un programa de gobierno sólido y de progreso para la ciudad de València. La ciudadanía espera mucho de nosotros y no podemos entretenernos en este momento en los intereses personales o de partido", han destacado desde Compromís.