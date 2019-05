En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Beltrán Pérez ha analizado los resultados de las elecciones municipales en la capital andaluza, saldadas con una victoria del PSOE con el 39,29 por ciento de los votos y 13 concejales frente a los once logrados en 2015, mientras el PP cae de 12 a ocho ediles, la confluencia de izquierdas Adelante se queda en cuatro concejales frente a los cinco que sumaban Participa e IU en el anterior mandato, Cs sube de tres a cuatro ediles y Vox se estrena con dos capitulares.

En ese sentido, Beltrán Pérez ha reconocido que para el PP "no son unos buenos resultados", pues entre las elecciones municipales de 2015 y estas últimas, el PP ha perdido 33.220 votos en Sevilla capital y ha se ha dejado cuatro concejales, toda vez que su cuota de votos ha caído del 33,05 al 23,15 por ciento.

No obstante, ha precisado que tal extremo ha sucedido en un momento en el que "el contexto político actual del PP es el de un grave castigo electoral en las últimas convocatorias". En ese sentido, ha argumentado que los 73.101 votos obtenidos por su candidatura a la Alcaldía suponen casi "12.000 votos" más respecto a los 62.831 sufragios obtenidos por el PP en Sevilla capital en las elecciones andaluzas de diciembre, saldadas con la caída del PP de 33 a 26 parlamentarios pero la conformación de un nuevo gobierno andaluz de PP y Cs, al apoyar Vox la investidura del popular Juanma Moreno.

Esos 73.101 votos son, además, "casi mil más" que los 72.179 votos cosechados por el PP en las elecciones generales del pasado 28 de abril, marcadas por la debacle del PP al caer de 137 a 67 diputados en el Congreso. Es más, Beltrán Pérez ha defendido que el 23,15 por ciento de los votos logrados en su candidatura en estas elecciones municipales "supera la media nacional" del PP "y en cinco puntos" porcentuales la media obtenida por su partido "en las últimas convocatorias".

"EL PEOR DE LOS CICLOS"

"Los resultados de Sevilla, a nivel nacional, no son malos. Son una referencia de cómo se resiste bien a la peor de las tormentas que ha sufrido el PP prácticamente desde su fundación", ha aseverado, insistiendo que su candidatura ha afrontado "el peor de los ciclos" vividos por el PP. A tal efecto, ha considerado que los resultados de su candidatura son incluso "esperanzadores en el contexto nacional", porque en dicho ciclo político adverso para el PP, los populares ya han "tocado fondo" en Sevilla capital y los resultados de estos comicios municipales reflejan que han "empezado a subir".

Por eso, Beltrán Pérez ha sido claro a la hora de advertir de que "reflexión sí, pero harakiri ninguno". "El harakiri se hace en Japón", ha aseverado, defendiendo que los resultados de su candidatura permiten al PP situarse en el "liderazgo de la oposición" del Ayuntamiento hispalense "dentro del contexto (nacional) del PP y de un punto de partida" en el que al asumir él la Portavocía municipal del PP, algunas encuestas pronosticaban que los populares caerían a cinco concejales y "muchos decían" que Cs les superaría.

Insistiendo en que "los resultados no son buenos" y en el "contexto" nacional adverso del PP, ha defendido que en Sevilla capital "ningún candidato ha sido alcalde a la primera", alegando que para "fijar una alternativa de gobierno hace falta un mínimo de cuatro años".

"LOS RESULTADOS SON MÁS QUE DIGNOS"

"Los resultados de estas elecciones son más que dignos. Ha habido quien ha perdido más", ha alegado, defendiendo que el PP está "recuperando poco a poco el crédito de los ciudadanos", extremo que "no se logra en un mes ni en dos", en alusión al periodo transcurrido tras las elecciones generales del 28 de abril, marcadas por la debacle del PP.

"Empieza la remontada para volver a vivir los mejores momentos del PP", ha enfatizado Beltrán Pérez, quien aboga por marcar "la hoja de ruta para la recuperación" del PP municipal.

De cara a la conformación de la próxima candidatura municipal, ha aclarado que no se ha "postulado personalmente", pues es "una persona de equipo" y tal aspecto deberá ser "muy hablado" con las direcciones nacional, regional, provincial y local del partido. Indicando que las direcciones provincial y local del PP tienen "muchas ganas de seguir trabajando por recuperar la Alcaldía", Beltrán Pérez ha precisado que respecto a la dirección regional no desvela "jamás" sus conversaciones con el líder del PP andaluz y presidente de la Junta, Juanma Moreno, y en el caso de la dirección nacional aún no ha mediado tiempo suficiente para "hablar".