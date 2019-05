Así se ha pronunciado ante los medios en la sede del partido de la Plaza América, donde ha indicado que lo que han enseñado las elecciones a la gestora provincial es que "hay que seguir apostando por el municipalismo, por el trabajo de las personas". Asimismo, ha abogado por una "transformación

para que la política sea más municipal", "diferenciarla un poco" de la política nacional".

"Hemos visto -ha continuado- que solo hay un centro, que solo hay una derecha que es el PP, que tiene que trabajar mucho más, que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande pero que al final se ha demostrado que el único partido que tiene estructura y que aguanta es el PP".

Adsuara ha señalado que se hará balance de los resultados en las juntas directivas del partido, "se hará un estudio para ver en qué nos hemos equivocado". "Tenemos que ser el partido de centro moderado que siempre hemos sido y que representa el municipalismo, las personas, el humanismo".

Ha señalado que Ciudadanos está en "debacle": "Tenemos ese espacio para posicionarnos", pero "no hemos llegado a tiempo a este cambio, no hemos sido conscientes de que la sociedad, desde que empezó esta crisis, pedía otras políticas, que se la escuchara. Y ahí nosotros a lo mejor nos hemos encantado un poco y no hemos estado a la altura de lo que teníamos que estar", ha agregado.

"HEMOS TOCADO SUELO"

Así, ha negado a preguntas de los medios que se abra una crisis de liderazgo, sino una "oportunidad de hacer autocrítica" y "cambiar la forma de trabajar". "Hemos tocado suelo y tenemos por delante unos años para trabajar y ponernos en la piel de la sociedad y dar a la gente lo que espera de nosotros", ha indicado.

"Los miembros de la gestora tenemos una visión de la política y lo que tenemos que hacer es impregnar al resto de futuros candidatos en estos cuatro años de esta forma de ver nosotros la política", ha zanjado.