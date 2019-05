La Once Reparte 2,5 Millones De Euros Entre 51 Vecinos De Dos Hermanas ONCE

Otros 50 nazarenos han logrado un premio de 20.000 euros a las cinco cifras que suman en total 2,5 millones de euros repartidos en la avenida de España del municipio, el bar 'Emigrante', en la calle Santo Domingo -donde anoche comenzaron a celebrar la fiesta- y el bar 'Cuatro', en el barrio Ibarburu.

"Tengo el corazón que se me va a salir del pecho de la emoción", decía David Gómez nada más conocer que había dado la suerte a sus vecinos.

Vendedor de la ONCE desde 2017, reconoce que tuvo en sus manos la posibilidad de quedarse con uno de los cupones premiados ya que devolvió cinco de los 55 que integran la serie. "Me quedé mirándolo y al final no me quedé con ninguno -comentaba-. No tengo suerte para mí pero la tengo para los demás, y esa es una alegría muy grande porque son gente con necesidad y mi trabajo es eso, dar el premio, y soy un afortunado, así que muy contento", decía.

El sorteo de este domingo estaba dedicado al cuadro de 'Los fusilamientos' de Francisco de Goya, dentro de la serie monográfica que la ONCE está dedicando este año al 200º aniversario del Museo del Prado.

Se cierra así un fin de semana de suerte con los sorteos de la ONCE con Andalucía, ya que el sábado otro afortunado de Estepona (Málaga) se llevó un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años que suman 240.000 euros.

