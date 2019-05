26M.- Valencia.-Ribó defiende a Compromís como 'fuerza de estabilidad' que 'no se echa atrás para enfrentar a poderosos' COMPROMÍS

Ribó ha cerrado esta noche campaña en un acto al que también han asistido la líder de Compromís, Mónica Oltra, y el candidato de la coalición al Parlamento Europeo, Jordi Sebastià, en Trinquete de Pelayo.

Antes de los discursos, Joan Ribó ha incidido en que tiene "un pálpito muy bueno" y que se trata "de un indicador de que la ciudad, no de campaña". "He venido andando y he visto cómo ha reaccionado la gente, el pálpito es muy bueno y los indicadores sutiles son buenos".

Asimismo, ha recordado "el gran pálpito" que se produjo el pasado 28 de abril, cuando, a pesar de que "había un viento de cola muy fuerte a favor del PSOE", Compromís logró ganar las elecciones en València por primera vez.

"Es un elemento más que una sola encuesta, es también un resultado electoral de hace muy poquito tiempo", ha concluido.