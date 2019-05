Así lo han asegurado este viernes el presidente de la APV, Aurelio Martínez, y el director general, Francesc Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Administración, en el que se ha desestimado la mayor parte del recurso de reposición interpuesto por el Consorcio Valencia 2007 para no pagar estos 23 millones de euros.

En este recurso, el Consorcio presentaba principalmente tres alegaciones. En primer lugar, señalaba que no está de acuerdo con el importe a pagar "aunque no manifestaba en qué partida no está de acuerdo", ha apuntado el director general de la APV. Por este motivo, la APV le ha remitido un "desglose en detalle de cada partida". "Si no está de acuerdo que diga en cual y por qué y se examinará", ha apuntado Sánchez.

En segundo lugar, alegaba una "cuestión formal" que sí ha admitido el Consejo de Administración de la APV y es que estos costes de reposición han sido liquidados como una tasa cuando no se trata de una tasa sino de un ingreso de derecho público. Así la APV procederá a anular su liquidación y emitirá una nueva "con todas las formalidades que corresponden", ha avanzado Sánchez.

Por último, el Consorcio Valencia 2007 alegaba en su recurso que no se facture IVA. Desde el Consejo de Administración de la APV entienden que las concesiones van con IVA pero en todo caso, creen que es competencia de la Agencia Tributaria resolverlo, por lo que instan al Consorcio a presentar un recurso ante el organismo correspondiente si no está de acuerdo.

Además, el director general de la APV ha recordado que cuenta con un "informe favorable" de la Abogacía del Estado, en virtud del cual, la APV liquidó en diciembre de 2018 estos costes de reposición.

Y es que según ha relatado Sánchez, cuando se celebró la Copa América, se acometieron ciertas obras que afectaban al Puerto de Valencia. Unas las abordó el Consorcio y otras las llevó a cabo la APV pero tenía que pagarlas el Consorcio. Sin embargo, "siempre se ha negado a hacerse cargo", ha lamentado Sánchez.

'OKUPAS'

Es más, existe también otro "tipo de deuda" por parte del Consorcio Valencia 2007 que, como cualquier concesionario debe pagar unas tasas de ocupación pero que "sistemáticamente no paga", ha asegurado. Para el presidente de la APV, Aurelio Martínez, dado que "ocupan un edificio y no pagan, son okupas", ha ironizado.

En todo caso, este montante es independiente de los 23 millones más IVA que la APV reclama al Consorcio Valencia 2007.