El exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts con el PP, Rafael Blasco, la que era su cúpula en este departamento y los principales empresarios que se sientan en el banquillo por las presuntas irregularidades en subvenciones a ONG y en el proyecto del fallido hospital en Haití han reconocido este jueves los hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción les acusa.

El grupo de hasta siete acusados que ha firmado un pacto de conformidad con el fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco -algunos de los acuerdos se han firmado antes del inicio de la sesión de este jueves, que por esta razón ha comenzado con cerca de dos horas de retraso- incluye a Blasco, su excúpula en la Conselleria (la ex secretaria general, Tina Sanjuán; el ex director general, José María Felip y el ex jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares); los empresarios Augusto César y Arturo Tauroni, y el presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, además de Alina Indiekina Lysenko y María Isabel Castillo.

Tanto en el caso de Blasco como en el resto de este grupo, todos ellos han corroborado ante el tribunal que aceptan los hechos relatados por Anticorrupción en su escrito de acusación y que por tanto reconocen los delitos que se les imputan. Posteriormente, en el momento en el que han sido llamados a declarar, la mayoría de los procesados se han limitado a acogerse a su derecho a no hacerlo.

El fiscal ha explicado que aprecia circunstancias atenuantes en estos casos, como la de confesión tardía o reparación total o parcial del daño a consecuencia de la aportación de cantidades en metálico o dación en pago de bienes inmuebles que cada uno de ellos ha realizado.

Por su parte, la Abogacía de la Generalitat y la Coordinadora de ONGD han mostrado su "disconformidad" con este acuerdo por la responsabilidad penal que contempla y porque "no se satisfacen los graves perjuicios causados", por lo que han solicitado que continúe el juicio y la práctica de prueba.

Además, seis acusados más han alcanzado acuerdos totales con todas las acusaciones (Fiscalía, Abogacía de la Generalitat y Coordinadora Valenciana de ONGD); otros cuatro han presentado conformidades con Fiscalía y Abogacía de la Generalitat y uno más únicamente con Abogacía.

