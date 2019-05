La Sala que jutja el "procés" independentista en el Tribunal Suprem ha respost la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, que la seua interlocutòria de la setmana passada ja va apuntar la forma de procedir pel que fa als diputats presos. Afegeix que no li remetrà cap informe sobre l'aplicació de l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LeCrim) perquè es constitucionalment "inviable".

En un ofici de dos paràgrafs, que serà remès a Batet a través del president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, els set magistrats que jutgen aquest assumpte es limiten a reiterar, encara que sense esmentar-los, als arguments que ja van ser raonats en la seua interlocutòria del passat dia 14 apuntant a l'aplicació de l'article 21 del Reglament de la Cambra.

Aquest article estableix que un diputat quedarà suspès "quan, concedida per la Cambra l'autorització objecte d'un suplicatori i ferma l'ordre de processament, es trobara en situació de presó preventiva i mentre dure aquesta", així com "quan una sentència ferma condemnatòria ho comporte o quan el seu compliment implique la impossibilitat d'exercir la funció parlamentària".

SALVAGUARDAR EL JUÍ

En la seua breu resposta, el Suprem afegeix que la causa penal que se substancia contra els ara diputats Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sánchez "va a seguir el seu curs" i es missió del tribunal "salvaguardar els fins del procés"

Quant a l'informe sol·licitat por Batet sobre la possible aplicació al cas dels quatre diputats independentistes de l'article de la LeCrim que suposaria la seua suspensió automàtica, la resposta de l'alt tribunal indica que "la configuració constitucional del Tribunal Suprem fa inviable l'elaboració de l'informe requerit", la qual cosa pot traduir-se com un rebuig al fet que s'utilitze al Suprem com una espècie d'assessoria jurídica sobre aquest assumpte.

En declaracions en el Congrés, Batet va explicar que la seua pretensió demanant informe al Suprem es que aquest aclarira "què poden fer o no fer" al Parlament els quatre diputats en situació de presó preventiva, atés que la interlocutòria que va permetre la seua assistència a la sessió constitutiva del dimarts només es referia a eixe dia.

Al seu juí, l'adequat es que el Suprem fixe criteri per a tota la legislatura sobre les conseqüències de la llei processal, especialment quan "la funció jurisdiccional pertany en exclusiva al Poder Judicial, que és el competent per a enjudiciar i determinar les conseqüències". "Crec que que la funció jurisdiccional correspon al Poder Judicial, que es qui ha determinat sempre en quina situació queden les persones a la presó preventiva", ha insistit.