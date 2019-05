Bono se ha pronunciado así este miércoles ante los medios en Vila-real (Castellón), antes de participar en un acto de campaña junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y al alcalde de la localidad, José Benlloch.

El exministro, que ha dicho que es un "honor" estar en Vila-real porque ya está en la jubilación activa, "pero alejado de la primera línea de la actividad política", ha asegurado que en España habrá un gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez, y en la Generalitat un gobierno presidido por Ximo Puig "porque es un presidente al que la sagacidad y la astucia le hizo convocar cuando tenía que convocar y le ha ido muy bien, y yo le felicito en público".

Además, ha apuntado que cree que los socialistas van a presidir también la Diputación de Castellón, "y esto a ver si da qué hablar", ha añadido.

Bono ha compartido con los medios una anécdota que, según ha dicho, le ha dejado un "poco confundido", pues -según ha resaltado- al llegar a Vila-real una señora le ha pedido que se hiciera una foto con él y, tras acceder y mirar la imagen la mujer, le ha pedido hacerse otra porque en la primera salía un reflejo, a lo que él le ha respondido que le habían dicho que ella no era de los suyos.

Entonces la señora le ha indicado que si se hacía otra foto con ella, votaría a Benlloch. Bono le ha preguntado a quién votaba, "y me ha dicho una cosa que me ha dejado asustado: 'voto a Vox en las generales pero voy votar al alcalde porque es la mejor persona que conozco de la vida real'". "Ya me ha dado usted un argumento para el mitin", ha respondido el exministro.

PUIG: "VILA-REAL ES UNA REFERENCIA PARA TODO EL MUNICIPALISMO"

Por su parte, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha asegurado estar "contento" de estar en Vila-real para apoyar la candidatura de José Benlloch, "que es una referencia para todo el municipalismo valenciano". "Esta es una ciudad innovadora, que ha sabido adaptarse y actualizarse y que combina tradición con modernidad y, además se genera una gobernanza muy especial en Vila-real", ha añadido.

Puig cree que una de las cosas que más le hacen admirar a José Benlloch es que "a mayor responsabilidad, mayor apoyo, mayor humildad, y por eso me gusta mucho es eslogan que ellos plantean en esta campaña 'Queda mucho por hacer'", pues, -ha dicho- "efectivamente han sido ocho años de avance, de progreso, de una nueva dinámica en esta ciudad, pero se necesita ahora combinar esa triple alianza en positivo, que es la que vamos a conformar tres gobiernos".

"En estos últimos cuatro años hemos ido absolutamente codo a codo Generalitat y Ayuntamiento y estos días ha empezado la Ronda, uno de los grandes proyectos que estaba en el pasado absolutamente abandonado por parte del PP y que esta próxima legislatura será definitivamente una realidad", ha apuntado.

Además, Puig ha destacado que Vila-real "es la capital de ciudades innovadoras de la Comunitat Valenciana, y eso es extraordinariamente positivo porque sitúa la ciudad donde se merece".

Finalmente, Benlloch ha subrayado que "vamos a tener un presidente socialista en el Gobierno de España, tendremos un presidente socialista en la Generalitat y, sería un error histórico no poder revalidar de nuevo una mayoría estable, suficiente que nos haga avanzar en Vila-real como hemos hecho en estos ocho años".