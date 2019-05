Una delegación formada por 28 universidades chinas ha visitado la Universidad de Sevilla (US). El objetivo del encuentro es fomentar la colaboración entre las partes tanto en materia de movilidad de estudiantes como en el desarrollo de acciones de investigación conjunta.

Las universidades chinas han aprovechado su visita para ofrecer información y asesoramiento sobre las posibilidades que ofrece el país en materia académica. Dicha oferta también se orienta a los profesionales que tienen interés por colaborar o trabajar en China, se indica en un comunicado.

Por su parte, la Universidad de Sevilla ha acogido a la delegación china con el objetivo de afianzar la relación entre las universidades del país asiático y la propia US. Esta visita supone una gran oportunidad para impulsar la colaboración entre Sevilla y las universidades chinas, tanto para fomentar los acuerdos de movilidad para estudiantes como para favorecer la investigación conjunta.

El encuentro, presidido por la vicerrectora de Internacionalización de la US, Carmen Vargas, ha contado también con la presencia del profesor Leopoldo García Franquelo, investigador que actualmente ejerce como delegado de la Universidad de Sevilla en las universidades chinas y que desarrolla su labor investigadora desde el país asiático, y Yunfei Yin, estudiante de doctorado que actualmente está llevando a cabo su tesis en un programa dual entre la Universidad de Sevilla y el Harbin Institute of Technology.

Los representantes de las universidades chinas también han podido conocer a diferentes investigadores y representantes de las Facultades y Escuelas de la US.

El encuentro se enmarca dentro de la jornada 'Study in China' organizada por Hanban Esaña y la China Education Association for International Exchange. La visita a la US es una extensión de la jornada organizada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) dentro del programa 'China-Spain Higher Education Forum'. Este acercamiento entre ambos países se ha materializado con el foro 'Mobility Cooperation and Enhancement', en el cual han intervenido diferentes universidades españolas, entre ellas la US.