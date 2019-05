En esa cita, según Muñoz, se ha puesto "todo el expediente a su disposición para que constaten que la concesión de esa licencia se trata de un acto reglado y obligatorio, una vez que están todos los informes favorables incluidos los de la Junta de Andalucía", y se ha ofrecido a apoyar a los vecinos contrarios a la instalación de una gasolinera y a "estudiar las medidas que consideren oportunas dentro del marco legal vigente".

En este sentido, Muñoz ha recordado que en la comisión ejecutiva en la que se concedió la licencia para la gasolinera está presente el PP y tiene acceso previamente tanto al orden del día como a los expedientes. "El PP lleva años haciendo dejación de funciones en la Gerencia de Urbanismo. Ni acuden a la comisión ejecutiva ni se informan. Simplemente llevan cuatro años sin trabajar por la ciudad. Si realmente veían alguna base legal para frenar la licencia por qué no dijeron nada cuándo tuvieron el orden del día".

El delegado de Hábitat Urbano acusó además a Beltrán Pérez de prometer a los vecinos "una prevaricación y de intentar poner a los funcionarios y al secretario de la Gerencia de Urbanismo en una situación de ilegalidad". "Este gobierno no lo va a consentir. Estamos con los vecinos y entendemos sus reivindicaciones como se lo hemos trasladado. Pero hay una ley que todos tenemos que cumplir nos guste o no. Y mientras que no haya una modificación en el Gobierno central o en la Junta de Andalucía, tenemos ajustarnos a esa ley. Denegar una licencia o suspenderla por motivos políticos se llama prevaricar y prometerlo es una irresponsabilidad".

Muñoz afirmó así que habrá reuniones de trabajo con los residentes y se trabajará con ellos en todo lo posible, pero "siempre respetando la normativa". "O (el PP) no conoce la ley, lo que es muy grave, o engaña a los residentes con conocimiento de que es ilegal lo que está diciendo, lo que es aún más grave e irresponsable. Y lo que es aún más grave es una ley que aprobó su partido político, el PP en el Gobierno central, la que obliga a la comisión ejecutiva de la Gerencia a conceder la licencia siempre que tenga todos los informes técnicos a favor".