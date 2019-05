Un festival 'canta boicot' a la celebración de Eurovisión en Israel desde València

Se trata de un festival solidario que ha colgado el cartel de 'entradas agotadas' y ha logrado llenar el aforo de la sala,

ha explicado la organización en un comunicado.

El evento presentado por Sénia Mulayali, protagonista de València-California en À Punt, y a beneficio de las personas encausadas de la campaña Defensem els Drets Humans, pone música al boicot a Eurovisión en Israel desde las 20 horas de este sábado y durante más de ocho horas.

Grupos como Pupil·les, ZOO o el Diluvi ofrecen una alternativa cultural a la final del festival que este año se celebra en Israel, "el Estado del mundo que más veces ha sido condenado oficialmente por el Consejo de DDHH de la ONU, y responsable entre otras situaciones, de la colonización y ocupación militar de Cisjordania desde hace más de 50 años", ha denunciado BDS.

La plataforma ha lamentado que Israel "somete a su población a arbitrariedad de un régimen militar y enjaulándolos con el muro del Apartheid, declarado ilegal por el Tribunal de la Haya". "Mientras las autoridades israelíes hacían como que no escuchaban las reiteradas llamadas de artistas palestinas e israelíes, organizaciones pro palestinas, por los Derechos Humanos, LGTBIQ+, etc , desde València grupos como Carraixet o Cactus Troop le cantaban que todo no vale", ha explicado.

Para BDS País Valencià, con Eurovisión, "Israel busca una vez más limpiarse la cara de Apartheid, colonialismo, segregación, asesinatos, demolición de casas, muros de separación, secuestros y limpieza étnica, mediante el artwashing y el pinkwashing, mostrándose al mundo como un estado de libertades y derechos".

El colectivo ha censurado que el Festival de Eurovisión "se celebra a 70 kilómetros de Gaza, un territorio sometido por Israel a un bloqueo total desde 2007, que ha sido declarado ilegal por las Naciones Unidas y que fue bombardeado hace dos semanas, causando 31 muertos, entre ellos dos bebés". "Cabe recordar que las fuerzas y colonos israelíes han asesinado a más de 2.000 niñas y niños palestinos desde el año 2000", ha afirmado.

De hecho, según ha destacado BDS País Valencià, la celebración de la gala de la final de Eurovisión tiene lugar "sobre las ruinas de un pueblo palestino (al-Shaykh Muwannis) destruido durante la limpieza étnica que supuso la Nakba palestina de 1948".