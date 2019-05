El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de València, Fernando Giner, ha criticado la "radicalización" del PSPV-PSOE de València y ha señalado que el PSPV utiliza la ciudad como "moneda de cambio". "¿Cuánto nos ha costado que Ximo Puig sea presidente? La sumisión del PSPV y Sandra Gómez -candidata socialista a la Alcaldía- a todas las políticas de Giuseppe Grezzi -concejal de Movilidad Sostenible-", ha aseverado.

Así se ha pronunciado Giner en un desayuno con los medios de comunicación para presentar su programa electoral, en el que ha estado acompañado por algunos integrantes de la lista de Cs, como Rocío Gil, Rafael Pardo, Narciso Estellés, Amparo Picó además del portavoz del partido en Les Corts, Toni Cantó.

El alcaldable, preguntado por posibles pactos con el PSPV tras las elecciones municipales del 26M, ha comentado que Gómez "no está en el PSOE de Felipe González de 1982, está más cerca de los postulados de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, pactando con los nacionalistas cuando pueden".

"El PSOE de València se ha radicalizado. El PSOE de la Comunitat utiliza nuestra ciudad como moneda de cambio. ¿Cuánto nos ha costado que Puig sea presidente? La sumisión del PSOE y Gómez a todas las políticas de Grezzi. Grezzi no podía haber hecho todo lo que ha hecho sin el consentimiento y el sobreseimiento del PSOE", ha aseverado Giner.

Respecto a pactos con otras formaciones, ha resaltado que en su proyecto hay "cuestiones innegociables" y ha asegurado que no cambiarán el programa "por un sillón". Asimismo, ha apuntado que el proyecto con el que pactaran tendría que estar dentro de la Constitución y ha señalado que no aceptan el nacionalismo.

En la misma línea, ha sostenido que los derechos civiles y sociales alcanzados tienen que ser respetados. "Este grupo no va a ceder ni un solo milímetro, ninguno de estos puntos vale ningún sillón, porque hay un contrato moral con los ciudadanos", ha destacado.

"Como partido de centro, entendemos la moderación, pero no entendemos los populismos ni los nacionalismos, ni que todo vale un sillón. València no es la moneda de cambio de nada; València y los valencianos son lo primero", ha manifestado Giner.

"VUELTA A LO ELEMENTAL"

En cuanto al programa de su partido, el candidato de Cs ha recalcado que el principal objetivo es que se la ciudad sea "cómoda para vivir y trabajar y abierta al mundo, a la cultura y a los negocios", y ha añadido que en el periodo de 2019 a 2023 tiene que haber "una vuelta a lo más pasivo y a lo más elemental" para que los ciudadanos se sientan respaldados.

Así, ha detallado que el plan de Cs se basa en cuatro áreas: Familia y Bienestar Social; Economía, Desarrollo y Autónomos; Movilidad Sostenible y Calidad de Vida; y Cultura y tradiciones.

El primer grupo, ha explicado, incluye la segmentación por franjas de edad, supondrá la creación de la Concejalía de las Familias, "en plural", ha puntualizado, y un cheque escolar universal de cero a tres años, con un importe mensual mínimo de 200 euros, que incluiría once meses del año y en el que no importará la situación económica.

Asimismo, ha propuesto la creación del Defensor de las Familias Numerosas, la gratuidad de la EMT para un adulto que acompañe a los niños y la creación de una tarjeta monedero para que las ayudas de emergencia "se cobren al instante".

"CIUDAD LIBRE DE BARRACONES"

Respecto a la educación, ha abogado por declarar València "ciudad libre de barracones" y la gestión del Pla Edificant, en el que considera que el alcalde de València, Joan Ribó, "ha sido incapaz de invertir un solo céntimo".

En cuanto al distrito único, Giner ha puntualizado que no lo llevan en su programa no porque no crean en él, sino porque es competencia autonómica. "Creía que una exconsellera de Educación lo sabría", ha señalado en referencia a la candidata del PP, Mª José Català.

En el área de Economía, Desarrollo y Autónomos ha apostado por una

Concejalía de Trabajo Autónomo, Emprendedores y Empleo; por la celeridad en las licencias municipales, para lo que considera necesario la colaboración con los colegios profesionales; y ha destacado que luchará contra la venta de productos falsificados. "No se nos va a quedar nadie atrás, pero las ordenanzas las vamos a cumplir", ha asegurado.

Asimismo, ha destacado la promoción del comercio capital y la intención de que València sea Capital Mundial del Diseño en 2022. Además, la Marina debe ser el "gran eje de empresas tecnológicas" y el turismo debe ser de congresos y de negocios, "no de bocadillo ni de cantidad".

MÁS DE CIEN PUNTOS DE CARGA ELÉCTRICA

El apartado de Movilidad Sostenible y Calidad de Vida ha apostado por un transporte público "de calidad" en la que no haya "ninguna espera de más de diez minutos", ampliar las conexiones con las universidades, la creación de más de cien puntos de carga eléctrica durante la legislatura y que València sea Capital Mundial de la Alimentación Sostenible.

En cuanto a Cultura y tradiciones, Giner ha destacado que harán de las Fallas "una gran marca" de la ciudad, en la que los jóvenes "tengan voz" en Junta Central Fallera (JCF) y con "una política de gestos" para los no falleros, como que la EMT sea gratis el 17 y 18 de marzo.

En la misma línea, ha apostado por promocionar las tradiciones valencianas, como la Semana Santa Marinera o San Vicente. "Este Ayuntamiento tiene que defender las auténticas tradiciones de València, no las que se invente el señor Ribó. No entiendo cómo el alcalde recibe a las Magas de enero y no a la Junta Vicentina", ha criticado, al tiempo que ha señalado que no prohibirá la celebración de las magas, pero ha precisado que, si es alcalde, no las recibirá.

BAJADA DE IMPUESTOS

Respecto a la gestión municipal, ha detallado que bajarán el IVA al siete por ciento, reducirán el impuesto de tracción mecánica, devolver la bonificación a familiar numerosas y eliminar el impuesto de plusvalía por herencia.

Asimismo, ha destacado la creación de centros de día en los barrios y de 1.500 plazas de residencias para mayores, porque considera que hay un "déficit absoluto" de estos elementos, que irá acompañado de un programa de asistencia a domicilio para quienes quieran envejecer en sus casas.

En cuanto al centro histórico, Giner ha criticado que en la actualidad este enclave es "un parque temático en decadencia", ya que el turismo es de cantidad y "no caben todos". "El centro no es ningún atajo para los coches, no lo vamos a permitir", ha sostenido, al tiempo que ha añadido que el acceso al centro será "racionalizado".