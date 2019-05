Así se ha pronunciado la también vicepresidenta en funciones de la Generalitat Valenciana en una entrevista con Europa Press, al ser preguntada por el hecho de que el Parlament de Catalunya haya vetado la designación del secretario del PSC, Miquel Iceta, como senador autonómico con los votos de ERC, JxCat y la CUP.

Al margen del nombre en cuestión, Oltra considera que "obstaculizar el nombramiento del senador que propone un grupo es una anomalía democrática" y ha subrayado que estos senadores territoriales "no son elegidos por las cámaras, son designados por los grupos y lo que hace la cámara es un mero formalismo, es como un acto debido, no puede no hacerse".

De lo contrario, ha advertido, "cualquier partido con una mayoría absoluta muy amplia podría evitar que los distintos grupos designaran a sus senadores, no tiene sentido, es la tiranía de la mayoría, no se puede utilizar una mayoría para impedir un derecho que en este caso es un derecho fundamental".

Oltra ha remarcado que cualquier partido que lo impida "se lo tiene que hacer ver, independientemente de las connotaciones políticas que tenga, pero estas son las reglas del juego y las reglas del juego son sagradas".

"Estamos pidiendo democracia, estamos pidiendo que la gente pueda expresarse a través del voto y lo que hacemos es ignorar el voto de miles de personas que eligieron un grupo parlamentario, que a su vez designa a un senador. No se puede pedir democracia pisando la democracia, al margen de otras cuestiones", ha concluido.