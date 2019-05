Dalmau espera que Unides Podem sea 'decisivo' en 'la legislatura más importante' en la Comunitat

"Estamos dispuestos a conseguirlo", ha aseverado a los periodistas a su llegada al parlamento valenciano antes de la sesión de constitución. Unides Podem-EUPV cuenta con cinco caras nuevas entre sus ocho diputados, con Beatriz Gascó, Irene Gómez y Cristina Cabedo como 'repetidoras'.

Con este equipo, Dalmau ha celebrado que empieza un "día muy especial" y una legislatura en la que Unides Podem quiere ser un grupo "decisivo" y "marcar la centralidad tanto en Les Corts como en el Consell".

Ha defendido que "la democracia implica pluralidad y que las ideas puedan contrastarse", por lo que "cuantos más grupos, más intereses y mayor capacidad para hacer entender que las propuestas de Unides Podem son las que realmente miran por el interés del pueblo".

"Compromís, PSPV, Vox..., tenemos de todo", ha ilustrado.

Pero, sobre todo, ha hecho hincapié en que el "esfuerzo" de la coalición será "crear una legislatura de transformación que finalmente ahonde en los mecanismos que hacen falta para cambiar esta tierra, la que los valencianos se merecen".

Para Dalmau, "no va a ser una legislatura cualquiera, va a ser la de consolidación del cambio", tras "desalojar al PP" en 2015. Ahora "hay que avanzar con una transformación verde, los 'feminismos' como pilar de las políticas públicas y el fin de la precariedad".

Con estos objetivos, ha asegurado que Unides Podem será capaz de "definir la mayoría de progreso" y contribuir a que la Generalitat pueda "terminar muchas de las cosas que transitaron y empezar una vida diferente para la Comunitat".

NO TOCA HABLAR DE SILLAS

Respecto a la elección de la socialista María José Salvador -hasta ahora consellera de Vivienda- como vicepresidenta de Les Corts, Dalmau ha remarcado que no es el momento de hablar de "huecos o sillas" y que su partido "hizo lo que tocaba: hablar de lo que se ha hecho bien y sobre todo lo que se había hecho mal", con la evaluación del primer Botànic.

"Estas dos semanas hay que hablar de eso, luego del qué y al final de quién. No nos interesa si alguien se mueve de su silla o no porque no estamos aquí por las sillas", ha recalcado, pues considera que lo primero es "tener un gobierno con capacidad de transformación, lo otro es una cuestión accidental".