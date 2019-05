El vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, ha apuntado este martes que "sería un gesto de buena voluntad" que las otras dos 'patas' del Botànic (Compromís y Unides Podem) salieran a decir de manera explícita que la Presidencia de la Generalitat para el socialista Ximo Puig es "incuestionable" y que eso "no se discute", y se ha mostrado convencido de que en este nuevo contexto el 'president' nombrará un nuevo Consell "con una mayoría de consellers socialistas".

En una entrevista concedida a Europa Press, Mata ha celebrado que los resultados de las elecciones han dado "oxígeno" al Botànic, aunque sus previsiones apuntaban a un escaño más por cada provincia, y ha apuntado que la "gran movilización de la izquierda se produce una vez" y el 26 de mayo la participación podría bajar.

"Los números han demostrado que el elector de Compromís salvó al soldado Sánchez porque veía que estaba en peligro el gobierno de España y volvió luego para reforzar sus posiciones en el Botànic", ha indicado.

Sobre la entrada de Vox en Les Corts, ha señalado que este partido es "una termita de la democracia" y "lo importante es que la derecha democrática no coquetee con ellos ni con sus ideas", ha aseverado el socialista, que cree que los acuerdos con la formación de Santiago Abascal "son imposibles, sobre todo porque ellos lo que quieren es acabar con las autonomías".

Preguntado sobre si cree que su presencia dificultará los consensos en el parlamento valenciano, tras una legislatura especialmente fructífera en declaraciones institucionales, Mata ha aprovechado para hacer "autocrítica" ya que "un error fue que cada uno quisiera quedar bien con alguien y que cada pleno hubiera dos o tres declaraciones, porque eso merma su relevancia".

"Ahora, si ellos van a intentar provocar proponiendo declaraciones institucionales inasumibles, todos tenemos que saber quiénes son, para qué lo hacen y no lo llamo cordón sanitario, pero sí un aislamiento teórico que no influya en nuestra manera de seguir gestionando, los demás somos 89 diputados, con lo cual podemos sacar adelante muchas cosas", ha puntualizado.

Ante la pregunta de a quién ve como jefe de la oposición, ha indicado que "se lo tendrán que ganar" y la líder del PPCV, Isabel Bonig, "tiene más votos que nadie, pero ya se verá su comportamiento". Ha admitido que en sus primeras declaraciones "son importantes y ha mostrado una predisposición para ayudar al gobierno".

Sobre Toni Cantó (Ciudadanos), ha indicado que este mismo lunes habló con él y es "una persona encantadora". Así, ha apuntado que "es verdad que en la campaña electoral todos decimos cosas" pero "al final la gente está aquí por algo, que es intentar ayudar y proponer lo mejor para los valencianos".

De cara al futuro, el primer paso es la constitución de Les Corts el 16 de mayo y que la Mesa tome forma. Al respecto, cree que es "muy importante que haya un pronunciamiento explícito de las fuerzas del Botànic diciendo que Ximo Puig será el presidente, que no puede ser nadie más ni hay otra fórmula" y a partir de ahí ver quién ostenta la presidencia del parlamento, que podría ir para Compromís.

A su juicio, Enric Morera "lo ha hecho bien, no es nada sectario, tiene una mentalidad abierta" y "dado que no puede venir el presidente del parlamento británico, Morera será un dignísimo presidente si su fuerza política lo propone".

"Si tenemos una Mesa de cinco, con tres miembros del Botànic creo que debería tener la presidencia Compromís, la vicepresidencia el PSPV y una secretaría Podemos", ha afirmado, siendo los otros dos para la oposición: "Es deseable llegar a un acuerdo PP-Cs para que las dos fuerzas estén en la mesa".

Respecto a si ese pronunciamiento en torno a Puig como presidente es una condición, ha indicado que "es absurdo que alguien enrede con que hay que crear un nuevo liderazgo en el Botànic" y ha recordado que el PSPV supera la suma de Compromís y Unides Podem y "sería un gesto de buena voluntad de la gente que pudieran decir clarisimamente que eso no se discute, que vamos a discutir cómo profundizamos en las políticas y qué nueva organización del gobierno queremos, pero la presidencia sería incuestionable".

A partir de ahí, ha incidido, se podría hablar del "qué" y los "quiénes", en referencia a la composición del Consell, que "tiene que ser un gobierno, no una suma de representantes de los partidos del gobierno". No ha querido aventurar cuál será la forma que tome ese nuevo Ejecutivo, pero ha abogado por conseguir la mayor transversalidad posible y una estructura "que permita hacer más cosas".

Preguntado por cómo se podría estructurar el 'mestizaje a tres bandas", ha señalado que "el mestizaje tiene que ser entre PSPV y Compromís", que son las fuerzas "hegemónicas y mayoritarias", y la inclusión de Unides Podem "tiene que ser desde la transversalidad, no necesariamente un mestizaje, sino una participación que ya veremos cuál es".

Ante la pregunta de si teme que la entrada de Podem, con los que él mismo ha sido crítico al final de la legislatura, pueda generar tensión en el Botànic, ha indicado que "nadie tiene la razón absoluta" y algunas de sus propuestas no eran buenas, pese a ser bienintencionadas. Además, ha criticado que "Podemos ha intentado visibilizarse a costa de los socialistas" y ellos no lo han hecho a la inversa.

Sobre las negociaciones para ese nuevo Botànic 2, ha señalado que hay "conversaciones de tanteo" pero dado que comienza una nueva campaña electoral se empezará a hablar "en serio cerca ya del 26 de mayo".

Respecto a si su futuro pasa por el Consell, ha incidido en que es el presidente el que lo configura: "Mi cuota de vanidad ya la he superado, mi cuota de aportación a la política valenciana creo que la he cumplido".

Así, sería "muy satisfactorio" continuar de portavoz en Corts, donde ha estado "muy feliz" y esté donde esté lo quiere seguir siendo: "Es un tema de diseño del presidente, ya me dirá él lo que quiere que haga, yo estaré a lo que esté si, además, me hace feliz, a mí nadie me ha planteado nada". Además, ha agregado: "Yo viví cómo se hizo el último Consell y muchos papas que entraban papas salían cardenales".

Por otra parte, preguntado sobre la designación de senadores territoriales, ha admitido que no ve que haya solución y estos cinco representantes valencianos "se incorporarán con los del resto de las comunidades dentro de un mes o mes y medio".

Asimismo, sobre la gestión en À Punt ha señalado que la ve "como espectador" porque se ha apostado por desgubernamentalizarla y son sus consejeros los que deciden. "No voy a criticar la gestión porque está en otras manos", ha dicho, al tiempo que ha puesto "la mano en el fuego" por Empar Marco y Enrique Soriano.

SITUACIÓN NACIONAL

Mata, que cree que sería un error condicionar la formación de gobierno en Madrid y en la Comunitat Valenciana y cree que no ocurrirá, ha señalado a nivel nacional que el socialista Pedro Sánchez "está en una situación interesante" y puede "utilizar una geometría variable con fuerzas nacionalistas que consoliden y profundicen en el Estado de las autonomías", puede también formar mayorías en base a las políticas sociales y "puede articular otras mayorías de una arquitectura institucional sólida que no tiene por qué modificarse".

"Puede aspirar, y creo que es una aspiración legítima, luego ya veremos si lo consigue, a tener un gobierno socialista como en Portugal, que es capaz de llegar a acuerdos con una izquierda plural para que el país mejore", ha señalado.

En este contexto, cree que Cs "tiene que saber qué quiere ser de mayor" y considera que Podemos es "una fuerza útil, propositiva, pero no son una fuerza que esencialmente tenga que estar en un gobierno sin experiencia en ningún ámbito".