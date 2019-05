Christopher Cross se hizo mundialmente conocido en 1979 gracias a su disco de debut. Aquel larga duración, de título homónimo, llegó al número 6 del Billboard norteamericano y despachó más de 5 millones de copias en todo el mundo.

Además, canciones como 'Sailing', 'Ride Like The Wind', 'Never Be the Same' y 'Say You'll Be Mine' ocuparon las primeras posiciones de las listas de éxitos. El artista fue distinguido con cinco premios Grammy en la 23ª edición de los galardones celebrada en 1980 en las categorías de Grabación del año ('Sailing'); Disco del año (Christopher Cross); Canción del año ('Sailing'); Mejor nuevo artista; y Mejores arreglos de acompañamiento vocal ('Sailing'), recuerda la productora de evento en un comunicado.

Poco después, Cross protagonizó otro número 1 con 'Arthur's Theme (Best That You Can Do)'. El tema, coescrito junto a Burt Bacharach, Carole Bayer Sager y Peter Allen, formaba parte de la banda sonora de la película Arthur. Estrenada en 1981, la cinta fue dirigida por Steve Gordon y protagonizada por Dudley Moore y Liza Minnelli y se convirtió en un gran éxito de taquilla. Además, la canción ganó un premio Oscar y un Globo de Oro a la mejor composición original.

Ahora, después de más de 30 años de carrera musical y 12 discos publicados, Christopher Cross continúa su trayectoria con un nuevo trabajo discográfico, 'Take Me As I Am'. El álbum goza de una potente base instrumental de sonoridades renovadas, alimentada por la guitarra del artista de San Antonio y el acompañamiento de grandes músicos como Will Lee (bajo), Keith Carlock (batería) y Andy Suzuki (saxo). Por otra parte, los coros enriquecen las composiciones para crear diferentes paisajes líricos.

PREOCUPACIONES CONTEMPORÁNEAS

'Take Me As I Am' es una creación especial de Christopher Cross que habla de preocupaciones contemporáneas y evoca el arte de grandes cantautores como Joni Mitchell y Randy Newman. Entre los diez temas del repertorio destaca 'Roberta' una pieza dedicada a Joni Mitchell, a quien Christopher Cross considera su mentora.

También se puede escuchar la canción 'Truth', una de las últimas letras escritas por Rob Meurer, colaborador habitual del cantante durante décadas (Meurer tocaba los teclados en el primer disco de Cross). Finalmente, el disco se cierra con una canción en memoria del propio Meurer que cuenta con arreglos de cuerda firmados por Chris Walden.