La Generalitat y el Ayuntamiento de València han acordado impulsar un nuevo plan de inspecciones para luchar contra el intrusismo en el alquiler de viviendas turísticas en la ciudad. Esta iniciativa conllevará la realización de controles, que se iniciarán en inmuebles situados en el barrio de Ciutat Vella, por parte de técnicos de la administración autonómica y de agentes de la Policía Local.

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer; la primera teniente de alcalde y concejala de Turismo en València, Sandra Gómez, y la edil de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, han mantenido este martes una reunión para poner en marcha este proyecto.

"Cualquier piso que a día de hoy no cuente con el número de registro y no cumpla las normas de compatibilidad urbanística, se quedará fuera, ya que el cuerpo de inspección va a controlar que no haya ningún piso y apartamento que no cumpla la legislación", ha señalado Sandra Gómez. Ha explicado que la decisión de comenzar los controles previstos en Ciutat Vella se debe a que este es el barrio en el que existe "mayor oferta de apartamentos turísticos".

Francesc Colomer, por su lado, ha valorado el desarrollo de este plan frente al intrusismo en el alquiler de este tipo de alojamientos y lo ha definido como una "conjura colectiva en el afán por avanzar y continuar trabajando por un modelo turístico basado en los profesionales".

"La estrategia compartida permite que pueda fluir la información y que se alinee la estrategia de respuesta. Nos da más fuerza para luchar contra la competencia desleal y el intrusismo en viviendas turísticas", ha expuesto el responsable autonómico, que ha valorado "la coordinación de esfuerzos" y la información que cada consistorio tiene de su localidad.

En esta línea, ha recordado que el Ayuntamiento de València forma parte del protocolo de control de la oferta ilegal y competencia desleal de apartamentos turísticos que ha impulsado Turisme en colaboración con los ayuntamientos y la Policía Local de esta autonomía.

Tanto Colomer como Gómez se han referido a las últimas sentencias judiciales sobre la regulación de las viviendas turísticas que se han dictado en favor de la Generalitat y en contra de plataformas de comercialización de este tipo de inmuebles.

"Esto marca unas reglas del juego clarísimas", ha afirmado el secretario autonómico, que ha resaltado que posibilite "poner en marcha y con más legitimidad que nunca la lucha contra el intrusismo y la competencia desleal" y la labor en defensa de "un modelo turístico basado en la profesionalidad". De este modo, ha abogado por "regularizar el sector" y por situarse "al lado del empresario legal".

Francesc Colomer ha considerado que actuar dentro de la legalidad genera "reputación, imagen, puestos de trabajo y un modelo turístico en el que nos queremos reconocer". "El objetivo fundamental es cumplir la ley. La Comunitat Valenciana no se ha puesto de perfil. Ha legislado, tenemos normativa, sabe lo que tiene que hacer y tiene una hoja de ruta clara. Lo que hay que hacer es alinear los recursos", ha insistido.

En este sentido, ha subrayado la "importancia" que tiene que la ciudad de València se haya sumado este protocolo de control y a la estrategia que conlleva, teniendo en cuenta "la fuerza que tiene, su política turística" y el hecho de que sea "una capital de primer nivel en el ámbito turístico".

Colomer ha apuntado que la lucha contra el intrusismo en los apartamentos turísticos conlleva también caminar hacia "un modelo profesional al lado de los empresarios que apuestan por la transparencia" y una oferta "de calidad". "La defensa de la legalidad tiene que ver con la hospitalidad y el respeto auténtico al cliente, al consumidor, al turista, al viajero que viene" porque se le ofrece "seguridad" y se le garantizan "derechos", ha insistido.

PEDAGOGÍA

En este punto, ha apostado por fomentar "la pedagogía" a favor de los alojamientos reglados, para que se elijan "ofertas legales". Tras ello, el responsable autonómico ha resaltado que la valenciana es "la única comunidad en España y una referencia en la Unión Europea" tanto por lo que respecta a la lucha "contra el intrusismo" como por lo que se refiere a la promoción de las viviendas turísticas "regladas y transparentes".

En la Comunitat Valenciana hay registradas oficialmente unas 60.000 viviendas turísticas y en el caso de València, unas 5.000. Gómez ha comentado que una de las "principales obsesiones" de la Concejalía de Turismo esta legislatura ha sido "consolidar" en la capital valenciana "un modelo turístico urbano sostenible, integrado en el entorno y en los barrios".

"Gracias al formidable trabajo hecho también desde la Generalitat con la nueva ley y la incorporación del control de los ayuntamientos hacia cualquier tipo de alojamiento o de piso que cambie el uso de residencial a turístico, hemos podido poner un muro muy importante frente al fenómeno de los apartamentos turísticos ilegales que podían desnaturalizar algunos barrios como sucedía en otras ciudades de España", ha planteado la responsable municipal.

"NINGUNA VENTANA"

Gómez ha considerado que con esta labor y con las sentencias judiciales que avalan las medidas de la Generalitat "ya no existe ninguna ventana por la que los propietarios que gestionan sus pisos de forma ilegal puedan escaparse". "Se han dado resoluciones judiciales que validan la voluntad legislativa y de inspección de las administraciones valencianas", ha resaltado.

La edil de Turismo ha afirmado que en la reunión de este martes se ha concretado "un calendario y un plan de inspección" que desarrollarán la Policía Local de València y los técnicos de la Generalitat en esta ciudad. "El objetivo de la reunión ha sido elaborar esa planificación", ha insistido.

FORMACIÓN DE AGENTES

Por su lado, la concejala de Protección Ciudadana ha detallado que el primer paso de la colaboración de la Policía Local es la formación de diferentes agentes por parte de los técnicos del área de Turisme de la Generalitat.

"Ya tenemos identificados algunos apartamentos turísticos que han sido denunciados. Se podrá levantar acta por parte de la Policía Local para que la Generalitat compruebe si estos apartamentos están o no dentro de los registros", ha aseverado Menguzzato.