"Estamos muy cerca y nada nos puede desviar", ha reivindicado este lunes en un encuentro con Nuevas Generaciones (NNGG) en València junto al candidato del PP al Senado por Almería Rafael Hernando, la candidata al Congreso Belén Hoyo, la candidata a la Alcaldía de València, Mª José Català, y el presidente de NNGG-CV Juan Carlos Caballero, informa el partido en un comunicado.

Bonig ha afirmado que en el PP han "salido adelante por mucha gente que ha estado ahí a pie de cañón". "Hemos trabajado, luchado y ahora estamos en el tramo final. Lo estamos tocando a falta de seis días. Que nada nos desvíe ni nos interrumpa porque el 28A vamos a ganar y gobernar", ha enfatizado.

Tras afirmar que la ilusión y el trabajo es lo más importante en la vida, ha recomendado a la izquierda "no subestimar al PP ni a las mujeres". "La primera mujer presidenta de la CV será una mujer del PP", ha subrayado, y ha asegurado que "los indecisos van a empezar a decidir" y que "esta semana habrá un bombardeo de ideas".

En este contexto, ha llamado a "reflexionar sobre lo que nos jugamos el 28 de abril: Nos jugamos la libertad, la seguridad y el orgullo de pertenecer a una gran nación que es España y a una gran tierra que es la Comunidad Valenciana". "Que nadie venga a dividirnos porque estamos orgullosos de ser españoles y valencianos", ha reiterado.

Por contra, ha acusado al 'president' y candidato socialista, Ximo Puig, de "haber vulnerado el derecho fundamental a la educación" y ha recalcado que "ahí están las 40 sentencias en contra de las políticas educativas del 'Titànic'".

"Otros ahora se suman a esa defensa que viene haciendo desde el minuto uno el PP. Cuando hay un gobierno sectario como el que hemos tenido aquí hay que defender a la gente. El único partido que todo este tiempo ha estado al lado de los padres y madres ha sido el PP", ha aseverado.

Ha insistido, en esta línea, que es "el único partido que ha ido a los tribunales para defender el derecho a elegir el centro y la lengua en la que educar a sus hijos, el que ha ayudado a impugnar los proyectos lingüísticos que querían implantar aquí sin respetar la ley", por lo que cree que "la gente tiene que saber quien ha defendido todo el tiempo la libertad educativa y quién no".

La 'popular' ha reiterado su promesa de dar "libertad absoluta para elegir centro y lengua, y que el valenciano no será un requisito sino un mérito". "Queremos a los mejores. Se trata de aprovechar el talento, no hay que decirle a la gente cómo tiene que pensar o estudiar, pero la izquierda teme la libertad", ha manifestado.

"VALENCIANOS DE PRIMERA"

También ha expuesto medidas de apoyo a los jóvenes para generar empleo y riqueza y ha exaltado su orgullo de pertenecer a la Comunitat: "Tenemos personalidad propia, historia y tradiciones propias. No somos catalanes de segunda, sino valencianos de primera".

"Cuando Puig dice que para resolver el problema de Cataluña no nos podemos parapetar detrás de la ley, o cuando se habla de presos políticos o que España es un concepto discutible, cuando uno no tiene claro el concepto de nación y país, surgen muchas tonterías y sandeces", ha advertido, para defender que "un país no es solo un territorio, sino sobre todo el sentimiento de pertenecer a un proyecto común, diverso y plural, pero con una historia común como es España, una gran nación con sus luces y sus sombras".

Por todo ello, mientras "otros se dedican a enfrentar, a reabrir viejas heridas", ha hecho hincapié en que en el PP no son "de pasado, sino de presente, pero sobre todo de ilusión en el futuro". "Si queremos la libertad educativa, mantener y seguir creando empleo y estabilidad, la buena gestión y no las ocurrencias de partidos que acaban de nacer, si queremos todo eso solo se puede votar al PP. Lo vamos a conseguir. Con humildad y trabajo", ha remachado.