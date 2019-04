De este modo, ha explicado que "a nivel contable, y en los presupuestos de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), aparece la cantidad de 48.182.752 millones de euros en la categoría de pérdidas, pero como ya se ha dicho, son gastos y no pérdidas reales. Son justo los gastos realizados por À Punt para desarrollar la actividad del servicio público que tiene encomendada por Les Corts y que son compensadas con la subvención recibida, tal y como recoge el contrato programa".

El Consell Rector también ha subrayado que "los límites del endeudamiento para cada ejercicio quedan fijados en el contrato programa y que para el trienio de duración de este contrato programa no está previsto que la Corporació tenga que recurrir al endeudamiento para financiarse", y que "en ningún caso se ha incumplido el contracto".

Por lo que respecta a los ingresos de publicidad de la SAMC, "el incumplimiento de la previsión no ha supuesto ningún impedimento a la hora de cuadrar los presupuestos", y ha señalado que "la CVMC hizo una previsión de ingresos anual y no se llegó a cumplir en 2018 porque À Punt no empezó a emitir en televisión hasta el 10 de junio de 2019. "Es más, hasta a octubre no se empezó a contratar con Kantar, la empresa que mide las audiencias y es clave de referencia en el sector publicitario", añade.

"Tampoco se debe ignorar que Forta lleva algunos años en un proceso de revisión de su estrategia de comercialización, cosa que ha dificultado la incorporación de À Punt a la marcha habitual en la planificación de publicidad del organismo que coordina las televisiones autonómicas", ha apuntado.

Finalmente, el comunicado también señala que "À Punt aspira a tener una publicidad normalizada y en crecimiento, pero siempre ciñéndose a las limitaciones legales que ha de tener un medio de comunicación público", e incide en que "la Ley de creación de la CVMC establece una serie de principios y valores en los medios públicos que se han visto reforzados por la normativa de publicidad aprobada por el Consell Rector".

A este respecto, destaca que "À Punt fue la primera televisión pública autonómica que vetó la publicidad sobre juego y apuestas deportivas, prohibición recogida en el Código de conducta sobre la actividad comercial y publicitaria de la CVMC", y añade que "fue en detrimento de un mayor nivel de ingresos, pero conscientes de que merece la pena en favor del servicio público".