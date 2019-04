Compromís ha reivindicado este jueves que el Gobierno central transfiera a la Comunitat Valenciana las competencias en la red de Cercanías con un plan de financiación e inversiones que permita gestionar este servicio de transporte público de manera "eficaz" y ponerlo "a la altura del siglo XXI".

Además, propone un título único de transporte intermodal que permita al usuario subir indistintamente a los trenes de cercanías, a los autobuses, ya sean urbanos o interurbanos, y al metro, con el objetivo de "facilitar e incentivar" el uso del transporte público, reducir el uso del vehículo privado, y "llegar hasta el último rincón, también de ámbito de interior y rural", de la región.

Así lo han propuesto la candidata a la presidencia de la Generalitat, Móníca Oltra; el cabeza de lista de Compromís al Congreso por València, Joan Baldoví; el numero dos de la lista de Compromís a Les Corts por València, Fran Ferri; y el candidato de la formación a la alcaldía de la ciudad, Joan Ribó, durante un acto en la Estación del Norte, en el que han repartido folletos explicativos con sus propuestas de cara a las elecciones del próximo 28 de abril por unas 'Cercanías dignas'.

Oltra ha señalado que el ferrocarril de Cercanías entre municipios es "el transporte público que más se utiliza" para ir a trabajar, estudiar o disfrutar del ocio. Sin embargo, "es el que más ha sufrido durante las últimas décadas". "No puede ser que en estos momentos algunos trayectos cueste más tiempo hacerlos que hace 20 años". Y ello, porque "las inversiones no han llegado al transporte que la gente más utiliza en su día a día", ha lamentado.

Ante esta situación, Oltra ha reclamado que las competencias de Cercanías, que en este momento están en la Administración General del Estado, pasen a la comunidad autónoma para gestionarlo "de manera eficaz y ponerlo a la altura del siglo XXI".

"Hemos demostrado estos últimos cuatro años en la Generalitat que sabemos gestionar bien e igual de bien que hemos gestionado los otros servicios centrados en las personas también gestionaremos el ferrocarril de proximidad, que es lo que importa a la mayoría de la gente que vive en esta Comunitat", ha asegurado la aspirante a ocupar el Palau.

Además, ha propuesto un título de transporte único "para favorecer utilización cotidiana de transporte público: el más eficiente, ecológico y más sostenible", ha destacado, de modo que resulte "cómodo" ir cambiando de ferrocarril a metro o autobús.

Para Oltra, la "intermodalidad es fundamental" y tanto el ferrocarril, como el transporte interurbano y urbano de bus y el metro deben "estar conectados" de manera que con un título único de transporte "la gente suba a cualquiera de ellos".

LAS CERCANÍAS VALENCIANAS, "A LA COLA EN PUNTUALIDAD"

En la misma línea, Joan Baldoví ha querido "situar el abandono del Gobierno respecto a los trenes de cada día" con datos: "el 71% de inversiones se hace en trenes de Alta Velocidad, que utilizan un 4% de la población", mientras "el 29% de inversiones se hace en Cercanías o Media Distancia que son los que utiliza el 96% de la población".

Como consecuencia, "las Cercanías de València están a la cola en puntualidad y han ido empeorando en todos estos años", ha apuntado el cabeza de lista de Compromís al Congreso por València.

Como usuario también de la Línea C2, Baldoví ha asegurado que a veces ha perdido la conexión para ir a Madrid y ha llegado tarde. "He visto personas en el tren llorando porque se habían preparado un examen y llegaban tarde", ha añadido.

A su entender, "es cuestión de recursos, de personal y sobre todo de voluntad política", por lo que ha recordado a los sucesivos ministros de Fomento de los últimos Gobiernos, tanto del PSOE como del PP, para criticar que "esos planes que vienen anunciando una vez y otra acaban no ejecutándose y tenemos vagones viejos, vagones donde discapacitados tienen dificultades para subir, puertas inutilizadas y vagones que van en gasoil".

En este sentido, ha exigido "un plan de inversiones claro en lo Presupuestos Generales del Estado y menos visitas, menos anuncios y más inversiones para ese 96% de la población que utiliza el transporte de cada día".

Por su parte, el candidato a la reelección como alcalde de València, Joan Ribó, ha resaltado que a pesar de que la ciudad es ya la segunda en el uso de la bicicleta y de que todos los meses baja la circulación de coches en la ciudad pese al crecimiento económico, no ocurre lo mismo en la entrada y salida de la capital hacia los pueblos cercanos, donde el transporte privado en coche "está aumentando de forma continuada".

Desde su punto de vista, "esto quiere decir que no tenemos trenes de Cercanías, no tenemos conexión intermetropolitana y para nosotros es un tema fundamental que afecta a la movilidad de la ciudad". Según Ribó "es imprescindible un sistema de Cercanías potente y unificar resto de servicio porque eso beneficia a la ciudad y a toda el área metropolitana".

Tanto es así que en el último pleno del consistorio, sacaron una moción sobre los trenes de Cercanías en la que señalaban "la necesidad de electrificar, de las dos vías, de que se trate e informe adecuadamente a las personas y de que Adif y Renfe se interconecten para no cometer muchos errores y que, en definitiva no se pierda conectividad y, al menos, que no vayamos a peor", ha recordado.

En su caso personal, ha apuntado, ha tenido que dejar de utilizar los trenes que van hacia Castellón en los dos últimos años "porque llegaba sistemáticamente tarde a trabajar y esto le pasa a miles de personas", ha concluido.