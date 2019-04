El candidato de Ciudadanos (Cs) a presidir la Generalitat Valenciana, Toni Cantó, propone la elaboración de un plan para mejorar la nutrición de los niños en el que se incluya "asegurar que los comedores estén abiertos todo el año para aquellas familias que tienen más dificultades" y que ofrezcan "productos valencianos de cercanía para poner en valor el trabajo de agricultores y ganaderos".

Así se ha expresado durante un acto de campaña en el colegio Vicente Gaos, donde ha informado de sus propuestas educativas y ha incidido en que "la idea es que esa enseñanza sobre alimentación esté en los colegios y se dé un pasito más para mejorar los menús con la ayuda de los mejores nutricionistas y también de los mejores en gastronomía".

"No solo es mejorar la calidad de la nutrición, sino también

ayudarles en algo que creemos esencial, que es que sean conscientes de lo importante que es la alimentación y que aprendan a mejorar sus hábitos alimenticios", ha añadido.

Cantó también ha señalado respecto a las escuelas de cero a tres años que darán "un cheque a las familias valencianas para que puedan pagarlo" en el centro que decidan y ha apuntado que se "asegurarán" de que durante el mes de julio "los niños puedan ir al colegio de forma gratuita si quieren para hacer ejercicio o practicar inglés".

Otra de las medidas que ha anunciado es que los alumnos de Bachillerato obtengan durante sus estudios el nivel C1 de inglés, "que es necesario para conseguir los mejores puestos de trabajo", además de "devolver la libertad a los padres de todas las familias valencianas para elegir en qué lengua quieren educar a sus hijos".

"También nos aseguraremos de que no vuelva a suceder lo que ha sucedido esta legislatura, en la que se le dijo a las familias que se iba a acabar con los barracones y no se ha cumplido, y eso es una vergüenza para el tripartito valenciano. Yo me he asegurado y me he comprometido públicamente a priorizar el gasto para que una de las primeras medidas sea acabar con esa infamia", ha añadido.

Por otro lado, preguntado por los medios sobre cómo afronta el debate electoral junto al resto de candidatos en las elecciones autonómicas que tendrá lugar mañana en TVE, Cantó ha señalado que espera "tener espacio" para dar a conocer las medidas con las que pretende "mejorar la Comunitat Valenciana que fue tan maltratada con la corrupción y la gestión del Partido Popular".

"Y luego, hemos tenido la desgracia de que hemos vivido con un tripartito que no ha solucionado realmente ni ha cumplido con las promesas con las que se presentó a las elecciones", ha añadido.