Puig se ha pronunciado así durante el acto de campaña de Castellón que ha protagonizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que también han participado Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea y candidato del PES a presidir la Comisión Europea; la cabeza de lista del PSPV al Congreso por Castellón, Susana Ros; y la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco.

Puig ha destacado que las elecciones autonómicas son "fundamentales" para la Comunitat Valenciana, y ha indicado que, a pesar de las críticas recibidas por hacer la convocatoria junto a las elecciones generales, "cada día estoy más convencido de que hemos acertado porque están de los nervios todos".

El candidato socialista, que ha subrayado que a la Comunitat le irá mejor si a España le va mejor y viceversa, ha dicho que "si no hay alianza efectiva entre los dos gobiernos no superaremos el problema valenciano, la financiación, la inversión, la invisibilidad".

Al respecto, ha apuntado que Pedro Sánchez cumplió con el compromiso de incluir en los presupuestos el 10 por ciento de las inversiones para la Comunitat, "pero la alianza de PP, Ciudadanos e independentistas consiguió reventar el presupuesto, votaron juntos, y eso sí que es una coalición contra la Comunitat Valenciana".

"AVANZAREMOS MÁS"

Puig considera que en el tiempo que ha gobernado España Pedro Sánchez se ha avanzado más en la Comunitat Valenciana que en 7 años, y ha añadido que "en cuatro años de gobierno en la misma dirección avanzaremos más, por eso es importante vincular nuestro futuro al de España".

Ha recordado que la Comunitat ha salido de las crisis que tenía, -económica, social y una hipoteca reputacional "que nos hacía sentir vergüenza porque había clima de corrupción sistémica". Al respecto

ha criticado: "mientras estaban robando estaban recortando los derechos, mientras se daban golpes de pecho cuando llegaba el Papa, cobraran comisiones".

Puig cree que "la única esperanza de las derechas españolas es la extrema derecha, pues sin ella no habrá gobierno de derechas, y no tienen ningún rubor". En esta línea, ha lamentado que "están atrapados en el pasado", y ha dicho que "es imposible saber a quién responden las declaraciones que se hacen porque dicen lo mismo"

El dirigente socialista se ha referido a la candidata del PP a la presidencia de la Comunitat, Isabel Bonig, a la que -según ha dicho-

"le han aplicado una especie de valeriana para que no vocifere, que es lo habitual". Al respecto ha destacado que no aparezca la palabra PP en el cartel, aunque "el PP en la Comunitat Valenciana es para esconderse", y ha manifestado que si en España es difícil de entender que alguien quiera volver al pasado, "entre nosotros es manicomial, y no vamos a caer en el pozo".

Ximo Puig ha recordado que hacía muchos años que no se vivía un inicio de campaña "así" en Castelló y ha señalado que el proyecto de futuro de España tiene que estar conectado con Europa, "como la Comunitat Valenciana, que hemos sido siempre europeistas", y ha apuntado que desde hace diez meses el presidente Sanchez ha vuelto a conectar España a Europa, "porque el anterior muy preocupado por Europa no estaba, por eso nos han pasado muchas cosas".

SENTIMIENTO

Puig ha criticado que, durante su intervención, Timmermans ha hablado más en valenciano que esta mañana en el debate Isabel Bonig y Toni Cantó. "Eso forma parte del respeto, y por eso una lengua es más que un vehículo de comunicación, es un sentimiento", ha añadido.

Por su parte, la cabeza de lista socialista al Congreso por Castellón, Susana Ros, ha agradecido a Puig que haya devuelto la "dignidad y la honradez" a la Comunitat Valenciana, y ha indicado que Castellón es una "gran provincia, ejemplo de gobiernos socialistas que el único fin cuando gobiernan en ayuntamientos es que sus ciudadanos vivan mejor". "Solo el PSOE puede frenar a las tres versiones de derecha que amenazan la democracia española", ha agregado.

Así mismo, ha subrayado que hay que votar al PSOE para que la gente tenga un "trabajo digno", por los mayores, por los jóvenes y "sobre todo, más que nunca hay que votar para que la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad y no una opción".

Finalmente, la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, le ha dicho a Pedro Sánchez que Castellón no le defraudará y, dirigiéndose a Timmermans, ha asegurado en inglés que Castellón es "la mejor ciudad del mundo".

REIVINDICACIONES

Poco antes del inicio del acto, diversos colectivos han hecho reivindicaciones de mejora de sus condiciones laborales. Entre ellos se encontraban miembros de Jusapol, que protestaban por la equiparación salarial de los diferentes cuerpos de seguridad, y de los funcionarios de prisiones, que reclamaban más medios.