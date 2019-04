El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia ha denunciado en un comunicado la "discriminación" por parte del Ministerio que dirige Dolores Delgado respecto a jueces y fiscales, así como el "incumplimiento" de Justicia de sus "compromisos" en cuanto a las mejoras en la retribución de estos profesionales.

De este modo, el presidente de este Colegio Nacional, Rafael Lara, ha advertido con emprender "acciones no deseables" si el Ministerio de Justicia "no paga lo comprometido con el compromiso que asumió". "Le pedimos a la ministra que deje las buenas palabras y cumpla con sus compromisos, porque en caso contrario tendremos que reclamar lo que nos corresponde con acciones que no serían deseables", han apuntado.

"El Ministerio de Justicia ha incumplido, una vez más, los compromisos adquiridos con el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, en especial con todo lo relacionado con los fondos adicionales de recuperación salarial de toda la función públicam pactados con el anterior equipo ministerial y que corresponde ejecutar al actual", han destacado desde el Colegio.

Asimismo, han explicado que, hasta el momento, el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia "solo ha percibido, como el resto de los funcionarios, la parte fija de subida salarial". "Sin embargo, nada de ello ha sucedido con los fondos adicionales aprobados, a diferencia de los que corresponden a jueces y fiscales, los cuales han sido ejecutados con prontitud por la ministra, para subir de esa forma el sueldo a esos profesionales", han criticado.

El presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia -que celebra en junio el Congreso anual extraordinario por el 75 aniversario de la creación de esta entidad, que aglutina a estos profesionales de la justicia- ha manifestado también que "esta actitud del Ministerio y, en concreto, de su titular Dolores Delgado, supone una nueva discriminación" hacia este colectivo, que "ha visto cómo los compromisos quedan solo en palabras y que originan que profesionales del cuerpo de letrados, que apenas tienen un salario de 1.500 euros al mes -los de tercera categoría, recién ingresados- vean cómo no se les incrementa el sueldo, tal como estaba pactado y a lo que tienen derecho".

Este cuerpo profesional, que cuenta con "nuevas y más relevantes funcions desde la reforma del año 2003", es también "acreedor de esa partida de la subida general, y así se le planteó al Ministerio". "Y en el mismo modo y sentido entendimos que debía beneficiarse a los que menos cobran", han señalado en referencia a los profesionales de tercera categoría.

Rafael Lara también ha indicado que desde el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia calculan que cada uno de estos profesionales -alrededor de 1.400 en todo el país-, con su trabajo en la administración de justicia, proporcionan unos ingresos directos a la Agencia Tributaria de 120.000 euros al año.