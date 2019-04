PSPV, Compromís y Unides Podem Esquerra Unida han reafirmado este viernes su apuesta por un nuevo Botànic para "no volver atrás" durante el primer debate electoral, organizado por la Cadena Ser, en el que el PP se ha presentado como "el único" partido capaz de sacar a la Comunitat "de la parálisis" y Ciudadanos ha abogado por un pacto "a la andaluza" liderado por la formación naranja.

Las alianzas postelectorales ha sido uno de los temas abordados en el debate, en el que han participado los candidatos de PSPV (Ximo Puig), Compromís (Mónica Oltra), PP (Isabel Bonig), Ciudadanos (Toni Cantó) y Unides Podem (Rubén Martínez Dalmau).

En este punto, Oltra ha señalado que tras el 28 de abril el Botànic "no es la primera, es la única opción y no hay ninguna más", y ha advertido que hay "anuncios que preocupan" y no permitirán "ni un paso atrás".

Así, ha pedido a Puig que sea claro en este sentido, a lo que este ha respondido que no tiene "ninguna duda" de que "lo que ha ido bien a esta comunidad" ha sido el pacto progresista, que ha sido "ejemplo" para España. Por su parte, Dalmau ha reivindicado ese Botànic en la Comunitat como también un gobierno central del PSPV y Unidas Podemos.

Cantó ha subrayado su "no" a una alianza con "el PSC valenciano" que ha "entregado" la educación "al más radical de los nacionalistas" y ha apostado por un pacto "a la andaluza" con PP y Vox en el que Cs sea líder. Asimismo, ha indicado a Puig que "cuando uno no puede ilusionar apela al voto del miedo" pero él no quiere "asustar a los valencianos".

Al respecto, Puig ha asegurado que no quiere asustar a nadie y le ha advertido de que "quiere pactar con quienes están en contra de las autonomías, es terrible", y ha calificado de "poco razonable" el cordón sanitario que plantea. Oltra ha señalado tras esas palabras que parece que haya "mendigado" a Cs que no ponga esa línea roja y le ha advertido que ese pacto "sería ir marcha atrás".

Bonig ha señalado que lo importante no es con quién se pacte, sino "para qué" y ellos no se aliarán con quienes "no respetan la libertad de los padres, las instituciones democráticas, con quienes defienden convocar referéndums ilegales o no tienen el concepto de España claro".

Además, ha cuestionado que Puig critique un pacto con quien quiere suprimir las autonomías, pero no con quienes quieren que desaparezcan las diputaciones. "Pactaremos con quienes defiendan la libertad y el progreso en la Comunitat", ha subrayado, sin dar nombres.

"EL TORO POR LOS CUERNOS"

Otro de los bloques del debate ha versado sobre el balance de la legislatura, que Puig y Oltra han calificado de positivo en tanto la Comunitat "está mejor" y ha salido del "colapso" del PP aunque queda "mucho por hacer", en palabras del 'president'. En este sentido, Oltra ha resaltado que Compromís fue "valiente" al decidir entrar en el Consell y "coger el toro por los cuernos, no quedarse a ver los toros desde la barrera": "No era fácil, era la opción valiente".

Para Dalmau esta ha sido "una legislatura de transición", la de "sanear las instituciones" tras 20 años de PP y ha atribuido al impulso de Podem buena parte de los cambios. La gestión, ha dicho, ha sido "insuficiente", ha faltado "valentía" y ha instado a "no caer en triunfalismos".

Bonig, por su parte, también ha criticado el "excesivo triunfalismo" de un Consell que "prometió y no hizo" y ha asegurado que la región "con esta coalición sanchista ha perdido cuatro años". Cantó ha resaltado que los valencianos no son "conformistas" y "tampoco era muy fácil hacerlo mejor que el PP" pero ahora la deuda "es mayor", ha criticado las "cesiones" del PSPV "al nacionalismo de Compromís" y ha preguntado a Oltra si sigue teniendo sus camisetas reivindicativas porque "siguen de moda" y ha calificado a Bonig como "heredera" de Camps.

"La camiseta no nos la hemos quitado nunca, por eso se vive mejor", ha replicado Oltra, que ha cuestionado el conocimiento del candidato de Cs de la realidad valenciana.

PROPUESTAS: REFORMA FISCAL

Respecto a las propuestas de futuro, tanto PP como Ciudadanos han explicado su rebaja fiscal. En el primer caso, Bonig ha prometido una "triple revolución (fiscal, económica y social)" y Cantó la bajada del IRPF o la supresión de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, además del fin de "chiringuitos superfluos" y el adelgazamiento de la administración.

Puig ha apostado por consolidar el escenario de "estabilidad, honradez y diálogo social" para avanzar en la creación de empleo, en la consolidación se los servicios públicos. También ha restado credibilidad al PP y sus "fake news" sobre fiscalidad, señalando que lo que pretende es "amnistiar a muchos que lo que tienen que hacer es pagar más" tributos.

Oltra se ha referido, por ejemplo, a su propuesta de comedor escolar gratuito universal y ha cuestionado la rebaja fiscal que proponen PP y Cs, que quieren "quitar impuestos a los señoritos".

Dalmau, por su parte, ha incidido en la tasa turística, la empresa pública de energía para abaratar la factura, garantizar un dentista para todo el mundo o limitar los mandatos o en un plan integral de vivienda. Asimismo, ha pedido a Puig que no plantee promesas que luego no se cumplen como ha ocurrido a nivel estatal con la financiación.

LA RELACIÓN CON EL GOBIERNO

En el bloque sobre la relación entre los futuros gobiernos central y autonómico, Oltra ha incidido en que siempre se han mantenido reivindicativos para la reforma de la financiación "y así va a seguir siendo" y ha avisado: "Quien quiera el voto de Compromís (en el Congreso) tendrá que comprometerse con el cambio de la financiación, con un calendario por escrito, que lleguen las inversiones justas y es irrenunciable suspender el pago de intereses del FLA".

Puig también ha exigido esa reforma del modelo, ha recordado que los presupuestos del Estado eran "los mejores" pero una "extraña alianza entre PP, Ciudadanos e independentistas se los cargó" y ha asegurado que abogan por la "unidad en la exigencia y el pragmatismo para solucionar" esta cuestión.

"Unidad, responsabilidad y firmeza" es la estrategia del PP, ha apuntado Bonig, que ha criticado que el Consell, con el PSOE en Moncloa, ha "renunciado a defender los derechos de los valencianos". Puig ha preguntado a Bonig si piensan reivindicar la financiación "desde la plaza de Colón, en la que han proclamado la recentralización de España" y ha criticado que "toda su posibilidad de tener esperanza está en la extrema derecha".

Cantó, por su parte, ha responsabilizado a PP y Cs de esa mala financiación y ha apostado por una negociación multilateral, en tanto que Martínez Dalmau ha asegurado que a PP y Cs "solo les interesa crear conflictos por la lengua o territoriales" y "romper lazos" y ha advertido a Puig de que a Madrid "no se tiene que ir a llorar, se tiene que ir a gobernar".

APELACIÓN AL VOTO

Finalmente, los candidatos han apelado al voto y Dalmau ha calificado de "históricas" las elecciones, ya que "es el momento de completar el cambio en España y la Comunitat", mientras Cantó ha asegurado que sueña con una región "libre" en cuestiones educativas y económicas, Bonig ha ofrecido sus "soluciones fiables" para una Comunitat "orgullosa de sus señas de identidad".

Oltra ha destacado que Compromís ha sido "pieza clave" en el cambio desde 2015 y tiene credibilidad, mientras Puig ha asegurado que no patrimonializará los logros, que son fruto de "una causa común". "Los valencianos hemos salido de un pozo y no podemos volver a caer", ha concluido.