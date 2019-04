La mercantil ha decidido abrir las puertas del festival, cuya autorización había sido denegada por el consistorio, y al que se prevé la asistencia de unos 25.000 jóvenes.

La organización ha decidido abrir las puertas del evento al asegurar que cumple "los requisitos legales necesarios" "y tras haber presentado una declaración responsable con un certificado OCA (Organismo de Certificación Administrativa)", ente habilitado por la administración para la inspección y la emisión de certificación de los establecimientos públicos, actividades o recreativas y espectáculos públicos.

El consistorio decidió no autorizar el festival al considerar, de acuerdo con los informes técnicos, que no contaba con los requisitos establecidos y porque la propuesta resultaba "incompatible con la seguridad del tráfico ferroviario, con la huerta protegida y no dispone de estudio de contaminación acústica".

Ahora, en función de si se admite o no por parte del consistorio esa declaración responsable presentada por la empresa, la Policía Local actuará o no para requerir la documentación a la organización y proceder a multar, en aplicación de la Ley de Espectáculos de la Generalitat Valenciana, que es a quien le corresponde sancionar, con una multa que oscilaría en este supuesto entre los 30.000 y los 300.000 euros, según las mismas fuentes.

No obstante, en la zona de La Punta permanecen agentes de la Policía Loal para controlar el orden público y evitar que se produzca ningún incidente que afecte a la seguridad de los asistentes.