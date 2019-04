La muestra, titulada 'Materia, espacio y tiempo. Julio González y las vanguardias' y que se inscribe en el 30 aniversario del centro cultural, ha sido presentada este miércoles en rueda de prensa por el director del IVAM, José Miguel García Cortés, y los comisarios, Sergio Rubira, Josep Salvador e Irene Bonilla.

La selección está formada por cinco salas y, en un montaje cronológico, recorre los entresijos de la obra del artista, situándolo en contexto y relacionándolo con creadores con los que mantuvo amistad y con grupos fundamentales en la vanguardia del siglo XX.

En este sentido, aparecen obras de Pablo Picasso, Manolo Hugué, Joan Miró, Kurt Switters, Sophie Taeuber-Asp, Pablo Gargallo, Jean Arp, Constantin Brancusi, Luis Fernández, Joaquín Torres-García, Alexander Calder, Jean Hélion, Jacques Lipchitz o David Smith, entre otros.

La muestra comienza en la Barcelona de 1900, la ciudad donde nació, con obras del periodo de formación del artista y de su hermano Joan González, con los primeros trabajos de orfebrería, con flores y joyas en el taller familiar, donde trabajaba con metal, y que evidencia las relaciones de su primer estilo con las propuestas modernistas.

El recorrido continúa con un punto clave en la obra de González, ya que la muerte de su hermano supone "una catarsis personal y artística", que le lleva a dedicarse a la escultura y los relieves, ha explicado Bonilla. Además, Rubira ha señalado que otro momento "fundamental" para el artista es cuando aprendió a soldar, con innovaciones como la soldadura autógena, lo que le permitió "dibujar en el espacio, como él lo llamaba, y aligerar mucho la escultura".

Asimismo, en las salas centrales se produce la década de evolución e investigación en la escultura, campo al que "dio el salto" para convertirse en "pionero" de la creación en hierro, ha detallado Salvador, además de incorporar el vacío en las obras.

"En sus textos, habla del concepto de unir materia y espacio, como el cuerpo y el alma, siempre en esa dualidad se mueve un poco la obra de González, la luz y la sombra. El espacio tiene un papel activo, la ausencia de materia genera una capacidad de empatía", ha apuntado Salvador.

Además, Salvador ha puntualizado que en los años 30, presentes en la última sala, la obra de González se vuelve "más compleja, gana en elementos simbólicos y en profundidad", al tiempo que ha añadido que su trabajo "sigue sorprendiendo por la capacidad de misterio, cada vez que vuelves a verla descubres cosas nuevas".

OBRA INCLASIFICABLE

En la misma línea, Rubira ha destacado que en la obra del artista hay "tensión entre abstracción y figuración, ya que nunca quiso llegar a ser completamente abstracto". "Queríamos evidenciar la imposibilidad de clasificar la obra de González: no es surrealista, pero se habló de un trabajo surrealizante; no es cubista, pero tiene trabajos cubistas; y no es novecentista, pero hay obra de novecentismo", ha resaltado.

En esta última sala se encuentran las dos figuras más conocidas de González, que se expusieron ambas en 1937. Por un lado, denuncia el drama de la Guerra Civil española con 'Montserrat', que durante su trayectoria ha pasado de una campesina a transformarse en una mujer que encarna el sufrimiento del pueblo. Esta obra se presentó en el pabellón republicano español de la Exposición Universal de París.

Por otra parte, la 'Mujer ante el espejo' se convirtió en una de las obras más admiradas por su complejidad constructiva y sus valores poéticos, en la muestra dedicada al arte independiente en el Jeu de Paume parisino.

MATERIAL NUNCA EXPUESTO

De esta forma, la exposición sitúa la obra de González en la encrucijada de una época de cambios y tensiones, que tuvieron en el arte un espacio para la investigación y la reflexión. Además, la mayor parte del material documental no se ha expuesto nunca, así como la obra de Arturo Ballester 'Los vencedores de Brihuega', que no se ha mostrado desde que está en el IVAM.

Por su parte, el director del museo valenciano, José Miguel G. Cortés, ha destacado que la muestra es "un disfrute para los sentidos y una forma de descubrir la riqueza y la variedad de la Colección del IVAM", al tiempo que ha sostenido que "los planteamientos de González nos permiten entender todo el arte del siglo XX".

AMPLIACIÓN "IRRENUNCIABLE"

Por otra parte, preguntado por las declaraciones a 'Valencia Plaza' del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en las que el jefe del Consell señala que la exposición del IVAM es "irrenunciable", Cortés ha resaltado que "si dice que la ampliación es irrenunciable me alegro sobremanera, porque para este director lo es; es fantástico y me parece una noticia estupenda".

Asimismo, Puig también ha planteado crear una subsede en Castellón, ante lo que Cortés ha apuntado que la vertebración es "muy importante" y "si el IVAM puede ayudar a que se vertebre la Comunitat culturalmente, me parece estupendo". "Ojalá que este proyecto, me parece que es evidente, sea un proyecto que no solamente sea del presidente, sino que sea de toda la sociedad valenciana, del mundo del arte, de la cultura, de todas instituciones, porque es algo súper positivo para la Comunitat que las instituciones culturales se amplíen y tenga mayores recursos. Me parece una noticia excelente", ha resaltado.