Unides Podem-Esquerra Unida (EU) ha manifestado este martes durante la presentación de su programa electoral para las elecciones autonómicas del 28 de abril su intención de lograr, con esta propuesta, "ir más allá" de la reedición del Acord del Botànic.

En este acto, que se ha llevado a cabo en el mismo lugar en el que se firmó el Acuerdo del Botànic tras los comicios autonómicos de 2015, han participado el candidato de la coalición a la Presidencia de la Generalitat y representante de Podem, Rubén Martínez Dalmau, y la candidata y coordinadora general de EU, Rosa Pérez.

"No solo queremos reeditar el Botànic, que ya ha cumplido su función esta legislatura de reparación. Queremos desbordar el Botànic, ir más allá y ser más valientes al aplicar políticas de transformación", ha señalado Martínez Dalmau, al tiempo que ha mostrado la voluntad de la coalición de tener representación en el próximo Consell y de destacar que gobernará "para la mayoría, no para una minoría".

"Queremos reeditar un Botànic de transformación que actúe de forma valiente sin que le tiemble el pulso", ha insistido. En este sentido, ha indicado que "no puede ser que al presidente de la Generalitat le tiemble el pulso cuando le llaman los poderes fácticos".

Rubén Martínez Dalmau ha comentado que al Govern del Botànic, el conformado por PSPV y Compromís con el respaldo parlamentario de Podem, "le ha faltado valentía" a la hora de "llevar adelante" propuestas como las planteadas por esta última formación. "Podem ha marcado el ritmo estos cuatro años pero sus propuestas no han sido suficientemente aceptadas por parte del Consell", ha lamentado.

Así, ha asegurado que el de Unides Podem-EU para el 28 de abril es un "programa de continuidad" en "muchas" de estas medidas y ha citado como ejemplo "la tasa turística" cuya aplicación ha defendido con "dos tramos, uno local y otro autonómico" y otras iniciativas como "la apuesta por las medianas y pequeñas empresas" y el "comercio de proximidad" frente a "los macrocentros comerciales".

Igualmente, ha subrayado la decisión de la coalición que encabeza por impulsar "la regeneración democrática" y ha defendido en esta línea propuestas como "limitar a dos años los mandatos políticos" y "eliminar privilegios" como los de los expresidentes.

"UN CIUDADANO MÁS"

"No puede ser que se esté quince o veinte años en el mismo puesto, sin regeneración democrática. Es necesario poder limitarlo y es necesario eliminar privilegios. Un expresidente es un ciudadano más y cuando acaba su servicio público debe volver a la vida normal sin privilegios", ha declarado.

Entre las medidas que recoge el programa electoral ha mencionado también la creación de una agencia valenciana de energía que garantice para los valencianos "energía limpia a un precio asequible"; la puesta en marcha de "un plan gradual", que comenzaría con la asistencia de niños y adolescentes para garantizar una sanidad bucodental pública y gratuita, y la educación pública y gratuita de 0 a 3 años.

Asimismo, Martínez Dalmau ha explicado que Unidas Podem-EU propone "un plan integral de vivienda" que contemple viviendas sociales. En materia fiscal ha manifestado que es "enormemente importante solucionar el problema de la financiación" autonómica porque valenciana es una comunidad "enormemente infrafinanciada".

A este respecto, ha agregado que "es muy importante que el gobierno valenciano nuevo vaya a Madrid entendiendo que el gobierno estatal debe aprobar una financiación justa para no seguir en el furgón de cola".

El candidato ha afirmado que todas estas son "propuestas para cambiar que buscan que la gente que vive en la Comunitat Valenciana viva mejor y tenga mayor calidad de vida". "A nosotros no nos temblará el pulso con estas medidas que es necesario aplicar porque la gente las necesita. Nosotros no tenemos miedo cuando nos llamen por teléfono. No estamos financiados por los bancos ni obedecemos a las cloacas del Estado, sí a la gente", ha dicho.

"PROGRAMA DE UNIDAD"

Rubén Martínez Dalmau ha concluido que el de Unides Podem-EU es un programa "del cambio" para "que los valencianos vivan mejor en próximos años" y ha destacado que se ha hecho "desde la confluencia".

"Es un programa de unidad fruto de un trabajo enorme en el territorio y muy participativo", ha afirmado, a la vez que ha resaltado la contribución de los movimientos sociales y ha aseverado que es una propuesta democrático que "no se ha hecho en los despachos" sino buscando "las necesidades de la gente".

Rosa Pérez ha señalado que este es un programa electoral que "nace del entendimiento, desde la diversidad entre dos fuerzas políticas con un objetivo común, hacer un mundo más justo y mejor". Ha añadido que "no se limita a mejorar lo que hay sino que propone completar y ampliar el estado de bienestar social".

La candidata ha valorado que esta legislatura se haya avanzado en "un nuevo modelo de servicios sociales" pero ha considerado que se debe "avanzar más" para que "todos tengan garantizadas las necesidades básicas". Para mejorar los servicios públicos ha estimado "imprescindible que sean gestionados públicamente" porque así "son más económicos, se da un servicio mejor y las relaciones laborales no están precarizadas".

En este punto ha citado como ejemplo la reversión del servicio de resonancias magnéticas en el Hospital General de València, una decisión que permite "un ahorro de 4,6 millones, doblar el personal y abrir toda la semana".

"EXPERIENCIA"

Pérez ha asegurado también que Unides Podem-EU "sale a ganar" y a formar parte de "la segunda parte" del actual gobierno autonómico y

ha precisado que EU pretende aportar a esta coalición no solo votos sino también su "experiencia".

"EU ha formado parte de muchos gobiernos esta legislatura. Se ha notado la diferencia. Son gobiernos que llevan a cabo el laicismo, la memoria democrática, la reversión de los servicios públicos. Aportamos fuerza y experiencia al servicio de una nueva gobernanza", ha expuesto.