Los sindicatos UGT Y CCOO han convocado la protesta para insistir en la denuncia de que en los centros de investigación "más del 50% de la plantilla está contratada en fraude de ley, sumergidos en contratos irregulares, donde encadenan contratos llevando a trabajar un largo tiempo sin que esto se traduzca en contratos indefinidos que, de una estabilidad habiendo ya sentencias que admiten la ilegalidad de los mismos".

"La inestabilidad -prosiguen fuentes sindicales- también afecta a los avances en la Investigación, ya que los proyectos se ven retrasados cuando hay bajas porque se acaban los contratos y además los investigadores jóvenes no pueden establecer nuevos grupos de trabajo, incidiendo de modo dramático en la inestabilidad de los trabajadores y trabajadoras de estos centros".

Desde el Comité de Empresa de Fisabio aseguran que hay que "negociar unas plantillas estructurales reales a las necesidades de los Centros, para atajar la precariedad laboral que atraviesa el sector: más del 80% de las plantillas están contratadas a través de contratos temporales por obra y servicio y un gran porcentaje de este personal es para cubrir puestos estructurales".

Agregan que en cada centro de investigación "existe un convenio de aplicación, incluso en alguno de ellos conviven con cuatro convenios como Fisabio, con las discriminaciones y desigualdades que esto supone. La investigación necesita un Convenio del Sector donde se reflejen las peculiaridades del mismo, que garanticen la equiparación de unas condiciones laborales y salariales acordes al desempeño de sus funciones".

Después de más de dos meses de concentraciones en las puertas de los diferentes centros de investigación, el colectivo ha llevado su protesta ante la sede de la Generalitat para "exigir al Gobierno valenciano una solución para la precariedad que se ha establecido en estos Centros de Investigación Fisabio, Instituto de Investigación Sanitaria La Fe e Incliva".

"MOTOR CULTURAL Y ECONÓMICO"

"La ciencia es un motor cultural y económico de un país y, por eso, la Comunitat Valenciana, desde la Generalitat, debe apoye estas iniciativas para no agravar el déficit económico y la precarización laboral", reclaman.

Por su parte, el jefe del Consell, Ximo Puig, se ha referido a estas reivindicaciones. Preguntado por los medios, el 'president' ha aseverado que "la estabilidad del personal investigador es fundamental".

"Ya que Gobierno de España ha tomado una serie de medidas, desde luego en este período queremos abordarlas; hay cuestiones que tienen que ver con el establecimiento burocrático, muchas veces las carreras se truncan por cuestiones burocráticas y tenemos que garantizar como mínimo períodos que garanticen la estabilidad", ha razonado Puig.

Ha recordado el anuncio del Estatuto del personal investigador, que "va a garantizar esa permanencia y esa seguridad, al menos, en proyectos que no acaben, que no se queden truncados, y que tengan también la evaluación necesaria". "No se trata d generar un café para todos, sino que se garantice el mérito, la capacidad, la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades", ha finalizado.