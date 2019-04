Del porcentaje restante, el 64% de los valencianos que no comprará vehículo de estas características dice que el motivo principal para no hacerlo es la insuficiencia de autonomía, seguido del 55% que cree que un coche eléctrico es demasiado caro, y del 49% que considera que no hay puestos de carga cercanos.

El Observatorio Cetelem Motor 2019 de la Comunidad Valenciana, dado a conocer este viernes recoge también que el 62% de los valencianos que ha comprado un coche en los últimos 12 meses, lo ha hecho en un concesionario monomarca (frente al 49% del total de España), seguido por el 20% que la ha comprado en concesionarios multimarca (frente al 29% de España), y por el 8% que lo ha hecho en un compra-venta de segunda mano ( frente al 16% del total de España).

Según el estudio, el 81% de los valencianos con intención de comprarse un coche en los próximos 12 meses optaría por un vehículo nuevo en lugar de uno de ocasión, mismo porcentaje que el del total de España. El 43% de los valencianos con intención de comprarse un coche en los próximos 12 meses optaría por un vehículo híbrido, seguido por el 24% que compraría un coche gasolina, y por el 19% que optaría por el diesel.

Para el total de España el ranking es el mismo, encontrando la mayor diferencia en el porcentaje de la futura compra de híbridos, que está 6 puntos por debajo del porcentaje de los conductores valencianos.

A la hora de pagar, el 61% de los conductores valencianos con intención de comprarse un coche en los próximos 12 meses solicitará financiación para realizar la compra, 4 puntos porcentuales por debajo del total de España.

Asimismo, según la encuesta, el 83% de los conductores en la Comunidad Valenciana utiliza internet como medio de consulta durante el proceso de compra de su coche, mismo porcentaje que el del total de España.