Así lo ha avanzado en la apertura de la jornada 'Cómo afrontar el cambio climático' organizada por el PSPV-PSOE en la Facultat d'Economia de la Universitat de València. Con esta apuesta, pretende situar el cambio climático en la "agenda cotidiana" y que tenga una mayor visibilización ciudadana. "Otras generaciones pudieron mirar hacia otro lado, pero nosotros ya no podemos", ha advertido.

Pero ha defendido que "cualquier cambio debe ser un cambio cultural" y que la problemática debe llegar a la mentalidad de la ciudadanía por "responsabilidad ética". Para ello, quiere convertir el Museu de les Ciències en "punto de referencia en este debate, que debe ser intenso y permanente", en alianza con las universidades, la Unión Europea y otras administraciones y las empresas.

Su objetivo es que funcione como un museo que "sume conocimiento y conversación pública" a modo de "centro cultural de alto nivel que muestre a la ciudadanía los problemas y la comprometa a adoptar soluciones".

Bajo este prisma, ha llamado a "afrontar la responsabilidad de la Comunitat respecto al planeta". "Los valencianos por nosotros mismos no podemos cambiar el devenir de la historia, pero sí encauzarla un poco con la aportación responsable de cada uno para dejarlo en las mejores condiciones a las futuras generaciones", ha aseverado.

Puig ha reivindicado así que "hay que tomar todas las medidas posibles desde ya mismo", tras un invierno de sequía "dramática y lamentable" a pesar de las lluvias de estos días, y que es necesario superar las "visiones negacionistas" sobre el cambio climático. En el caso de la Comunitat, ha destacado que está más afectada por el proceso de desertización al estar en el sur de Europa.

Si gobierna tras el 28A, ha prometido que la Estrategia del Cambio Climático y Energía hasta 2030 -aprobada hace unas semanas por el Consell- tendrá un "refuerzo considerable" en materias como la energía eólica y fotovoltaica, el autoconsumo, la movilidad sostenible, la producción ecológica, la recuperación de parques naturales, el reciclaje y la meta 'residuos cero', la rehabilitación de viviendas con criterios eficientes y una política efectiva de prevención de incendios, "catastróficos para la Comunitat".

Sus tres pilares de acción son la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética. "Los próximos diez años serán vitales para ganar la batalla del cambio climático", ha enfatizado, y ha abogado por avanzar en la implantación del Acuerdo del Clima de París: "No se puede dar ni un paso atrás".

TRUMP Y EL PRIMO DE RAJOY

Puig quiere continuar esta línea en alianza con el Gobierno de España y la UE, pues cree que una estrategia común es "absolutamente imprescindible". "Europa, que es la esperanza de los valores ilustrados, debe ser capaz de tener más potencia para plantar cara a aquellos que tienen una mirada hacia atrás, como (Donald) Trump -presidente de Estados Unidos- y sus aliados".

Y ha ironizado: "No sé si quedará alguien más en España aparte del primo de (Mariano) Rajoy que no entienda esta realidad", en referencia a cuando el expresidente del Gobierno cuestionó los efectos del cambio climático en 2007 al aludir a un primo suyo catedrático de física en la Universidad de Sevilla para afirmar que el calentamiento global "no puede convertirse en el gran problema mundial".

Durante la jornada han participado expertos en el estudio contra el cambio climático y a favor de la sostenibilidad, como el director de la Cátedra Unesco de Ciclo de Vida y Cambio Climático ESCI-UPF, Pere Fullana, que ha defendido la necesidad de repensar modelos de actuación "lo más sostenibles posible" así como "repartir las ideas del problema".

En la misma línea, la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, ha abogado porque la institución sea un centro de formación y "creación de conciencia" sobre el cambio climático y su respuesta y la secretaria de Medio Ambiente del PSPV, Maria Diago, ha llamado a cambiar el paradigma para hacer frente a la "catástrofe medioambiental".

Al debate se han sumado el doctor en Ingeniería de Caminos y profesor de Urbanismo Joan Olmos, la profesora en Didáctica Amparo Vilches y el biólogo y experto en Desarrollo Sostenible Ricardo Almenar. Por último, el vicesecretario general del PSPV y cabeza de lista a Les Corts por Valencia, Manolo Mata, ha cerrado el acto reivindicando que no se puede "dar ni un paso atrás en la lucha por un planeta sano para las futuras generaciones".