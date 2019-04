Así se ha pronunciado este lunes Baldoví al ser preguntado por los medios de comunicación sobre si está "decepcionado" con el presidente del Gobierno, momentos antes de que diera comienzo el 'International Rice Forum Valencia' para analizar los problemas y perspectivas de futuro del sector del arroz.

En este sentido, el también portavoz de Compromís en el Congreso ha expresado su "decepción" con el Gobierno porque "esperaba mucho más". "No hicimos a Sánchez presidente para que fuera tan miedoso y para que no hiciera justicia con los valencianos", ha sostenido.

Asimismo, Baldoví ha criticado que los abogados del Estado no pusieran "ningún impedimento" en la reunión para abordar la deuda de La Marina de València, "y ahora parece que sí hay", ha señalado después de que el Gobierno no haya aprobado un decreto ley por el que se condone la deuda de La Marina de València con el ICO, que se había anunciado el pasado diciembre y que se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado que no se aprobaron finalmente.

En la misma línea, ha mostrado su "decepción" por que el Gobierno no haya abordado "con calendarios" el problema de la financiación y por "tirar la toalla" antes de abordarlo.

"Sabiendo que es un problema complejo, tenía que haber puesto algún mecanismo de compensación para que no se diera la noticia, de esta misma semana, de que vuelve a aumentar el déficit. El déficit aumenta porque el Estado no cumple con los valencianos", ha criticado.