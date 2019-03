Las "míticas" Volkswagen T1 y T2, la Volkswagen hippie que fue en los 60 y 70 todo un icono de libertad y síntesis del espíritu viajero son un referente de inspiración para Truck Rail, la empresa madrileña afincada en València que acaba de salir a la carretera para organizar viajes únicos en los que el buen rollo, la exclusividad y la diferencia son uno de los sellos distintivos.

El vehículo que emplea esta iniciativa es un auténtico 'school bus' americano que ha sido convertido en una verdadera casa sobre ruedas (con cuarto de baño, cocina y camas) mientras se mantiene intacto por fuera para mantener inalterada la mítica imagen que tantas generaciones de espectadores tienen de este vehículo tan presente en las películas de Hollywood.

Truck Rail ofrece desde el pasado 22 de febrero viajes de fin de semana para entre 6 y 8 personas y a partir de junio completará su oferta con su producto estrella: una semana al Algarve (Portugal), Cádiz, País Vasco o Santander. En el arranque se dará prioridad en la organización a los viajes a la región más meridional de Portugal, con salida desde Sevilla, entre otras razones porque ese destino tiene uno de los platos fuertes de Truck Rail: olas y acantilados.

El buceo o el kayak son también planes del "universo Truck Rail", cuyos viajes incluyen estancia, surf, kayak y transporte. Asimismo, permite vivir una experiencia un fuego en una cala escondida, una fiesta improvisada en la playa, una barbacoa regada con cerveza al atardecer, mil risas con los mejores amigos, dormir mirando a las estrellas... En resumidas cuentas, ese viaje con el que todos hemos soñado, y eso, por supuesto, también está incluido.

Las actividades que se realizan en cada experiencia están en buena medida abiertas (salvo el destino y puntos para parar y pernoctar) al criterio del grupo de viajeros, que tiene siempre la última palabra. Es una forma distinta, exclusiva y alternativa de viajar en grupo por unos 750 euros por persona a la semana.

"No es un viaje en autocaravana, estamos más que acostumbrados a verlas. Este es otro concepto, una forma de viajar diferente que no existía en España hasta ahora. Es llegar a una ciudad y que todos sepan que has llegado, es parar en una playa, poner música y tener plan asegurado para esa noche, es hacer fotos que vas a recordar para siempre, es viajar con estilo, es vivir una experiencia única...", explica Javier Guerrero, CEO y fundador de Truck Rail.

El proyecto está pensado para gente joven, de entre 25 y 35 años, que quiera vivir una experiencia con amigos o hacer amigos on road, porque no solo se contrata para grupos cerrados. Si no se llega a un grupo de seis u ocho personas para completar el autobús, en Truck Rail se encargan personalmente de ayudarte a cerrarlo con otros viajeros interesados y, además, aportan al conductor -y guía de la expedición- y a otra persona que se encarga de la logística, ya que siempre van dos personas del equipo al viaje.*

SIN NIÑOS

La empresa apunta que no es un plan para familias, ya que está destinado a un público sin niños, ni tampoco para quienes pretendan alquilar el autobús como una limusina para que te deje en la puerta de la discoteca. "Ni pensarlo, nos gusta llamar la atención pero no de esa manera, ofrecemos algo único y queremos que siga siendo así y mantener nuestra esencia", argumenta el CEO.

Los viajes de fin de semana organizados hasta ahora, a Xàbia y Dénia, le han servido para ir rodando y comprobar, dice, "que la gente está encantada y con ganas de repetir, hemos observado que todo el mundo nos mira de una forma muy especial, la gente joven como con cara de querer venirse con nosotros y los más mayores con cierta nostalgia. "¿Cómo no vas a querer seguirnos cuando ves un school bus americano lleno de gente con ganas de pasarlo bien?", se pregunta Guerrero.

El reto que se fija el CEO de la startup es comprar hasta cinco autobuses y realizar auténticas expediciones, para crear allá donde vayan un ecosistema Truck Rail donde ser completamente autosuficiente.