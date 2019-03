'Imparables' es el lema escogido por Compromís para su campaña electoral a las autonómicas y generales del próximo 28 de abril en la que buscan alejarse de los mensajes del "miedo y el odio" y destacar que "la pequeña revolución iniciada en 2015 es ya imparable" como también lo son los "avances sociales, el feminismo o los derechos LGTBI".

Así lo ha explicado la candidata de Compromís a la Generalitat, Mónica Oltra, en una rueda de prensa junto al candidato de la coalición al Congreso, Joan Baldoví, para presentar la imagen de campaña para las elecciones que ha realizado la empresa alicantina Utopicum y que utiliza una tipología "contundente y amable" con una imagen "potente, sencilla y dialogante".

Oltra ha explicado que en los anteriores comicios de 2015 "con valentía" fueron las palabras elegidas durante la campaña porque la valentía está "en el ADN de Compromís" y fruto de ella se consiguió "luchar contra la corrupción y mejorar la vida de la gente".

No obstante, en esta ocasión y dado que "quedan muchas injusticias por atender" se ha elegido la palabra 'Imparables" porque desde la coalición están "convencidos" de que los valencianos "no quieren volver al pasado: ni a la derecha que roba ni a la derecha bárbara ni a la que no se entera de nada".

"Por eso pedimos confianza para que los cambios que mejoran la vida de la gente sean imparables. Estamos convencidos de que la pequeña revolución que iniciamos en 2015 ya es imparable. Todos los pequeños cambios conseguidos, pero que son irreversibles, no dejan de ser una revolución y somos imparables como consecuencia de la valentía de los valencianos en 2015", ha enfatizado Oltra.

A su juicio, son también "imparables los avances sociales, el feminismo, los derechos LGTBI o el aumento de becas comedor", entre otras cuestiones, ya que son medidas que "nadie podrá dar marcha atrás porque son sólidas, dignas y justas", ha remarcado para incidir, en este sentido, que el lema habla "de la gente".

Asimismo, ha destacado que frente a aquellos que están centrando la campaña en discursos del miedo y del odio, Compromís apuesta por el "empoderamiento de la alegría y el cariño" y por movilizar a la gente a las urnas "con otros sentimientos y con argumentos para convencer". "Imparables son las personas que nos votan, que no tienen miedo, no se dejan intimidar y que juntas son capaces de volver a hacer historia", ha remarcado.

BALDOVÍ: "TIENE CIERTA ÉPICA"

Por su parte, Baldoví ha admitido que el lema tiene "cierta épica" y es "la que puede pasar en estas elecciones". "Compromís tiene una oportunidad histórica en estas elecciones porque por primera vez puede condicionar el gobierno de Madrid en la medida en la que podamos ser útiles al Consell", ha asegurado.

En este sentido, ha explicado que condicionarán su apoyo al Gobierno y "desde el primer día" serán "imparables" en la exigencia de los recursos que les corresponden a los valencianos como el 11% de la inversión territorializada.

"Los valencianos en estas elecciones vamos a ser imparables porque queremos ser la clave del Gobierno de Madrid y condicionar nuestro apoyo a que de una vez por todas sea justo con los valencianos. Podemos escribir una página épica de la historia de los valencianos en estas próximas elecciones generales".

Por ello, ha reivindicado el "voto útil a Compromís" porque ha asegurado que van a ser "imprescindibles" en la gobernabilidad de Madrid y trabajarán por el bienestar de los valencianos.

TRES ACTOS CENTRALES

Por otro lado, Baldoví ha detallado que la campaña contará con tres actos centrales en València, Castellón y Alicante, pero también en otras ciudades como Alcoi y Elx, aunque todavía se desconocen las fechas y los sitios concretos.

Asimismo, ha destacado la importancia de las redes sociales, una herramienta sin la que "Compromís no sería lo que es hoy", ha admitido, por lo que serán "determinantes" y se utilizarán desde Facebook por los más adultos hasta Instagram que es la más utilizada en la actualidad por los jóvenes.

Y es que el objetivo es, según ha reiterado Oltra, conseguir ser la fuerza "más votada y liderar el gobierno del Botànic II para que la nueva legislatura sea la de la transformación con cambios más profundos", ha zanjado.