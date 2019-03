En el número dos de la lista al Congreso irá la diputada entre 2011 y 2016 Macarena Montesinos; en el número tres el actual diputado Agustín Almodóbar, en el cuatro, el concejal en Elche Sergio Rodríguez y en el cinco, la edil de Monòver Mari Ángeles Quiles.

Ninguno de los cinco diputados que obtuvo el PP por Alicante en las elecciones de junio de 2016 repite en la candidatura de 2019. Así, no optarán a ser diputados ni el ex ministro Jose Manuel García Margallo, ni el ex conseller de Hacienda Gerardo Camps.

La lista 'popular' por la demarcación de Alicante la completan Juan Bautista Roselló, María Edelmira Ferri, Gema Ferrández, José Manuel Pardo, Rafael Almagro, María García Pascual, Lino Antonio Pascual y María Mercedes Torregrosa.

En el caso del Senado, los tres candidatos 'populares' son el candidato en Elche Pablo Ruz Villanueva, la actual senadora y exalcaldesa de Elda, Adela Pedrosa, y el diputado en la Diputación Carlos Castillo.