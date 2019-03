Tras el disparo, Antonio Zarzoso, gerente de esta pirotecnia de Altura (Castellón) ha mostrado su preocupación y tristeza por la incidencia, ocasionada al no haber entrado la parte digital, prevista de forma autonómica.

"Hemos tenido que anular el inicio digital. Habíamos hecho las comprobaciones previas, estaba todo bien y cuando tenía que haber entrado el digital se ha venido abajo la máquina y no ha ido", ha explicado.

Zarzoso ha dicho que aunque la interrupción de la 'mascletà' ha sido muy breve son unos "segundos que se notan" y ha detallado que se ha salvado el disparo a mano, "prendiendo fuego manualmente al resto" y haciéndolo "lo antes posible".

Asimismo, ha señalado que se arriesga actuando de esta manera, al entrar en la zona de fuego, pero ha afirmado que su profesión "es así" y ha preguntado "quién no se la juega". Tras ello, el pirotécnico ha pedido disculpas y ha dicho que lo sucedido es algo que no se busca, al tiempo que ha expresado de nuevo su descontento.

"Lo sentimos mucho. No es lo que queremos", ha aseverado. No obstante, Antonio Zarzoso ha señalado que la 'mascletà' ha gustado al público, dado que "en sí estaba muy bien". "A la gente le ha gustado pero uno mismo no está contento", ha afirmado el profesional, que ha sido recibido con aplausos tanto al acabar el disparo como al subir al balcón principal del Ayuntamiento de València para saludar.

"Lo que ha faltado ha sido la parte digital. No sale todo perfecto. Hoy ha pasado esto y se ha notado bastante", ha insistido, al tiempo que ha confiado en que el año que viene puede salir mejor el disparo de su empresa en el calendario oficial de Fallas.

Zarzoso ha comentado que la 'mascletà' tenía "tres principios aéreos con un pequeño digital", así como "cinco cuerpos centrales, retenciones y cinco subidas de terremoto con un bombardeo de truenos final y un golpe de truenos con digital". Ha apuntado que contaba con 211 kilos de material reglamentado.

TRO DE BAC

Por otro lado, preguntado por la fabricación del tradicional 'tro de baca', el material pirotécnico utilizado por las comisiones falleras en las 'despertase', Antonio Zarzoso ha manifestado que la producción de este tipo de petardo, por la que se conoce a su empresa, ha aumentado este año.

"Se ha incrementado bastante. Para Valencia hemos fabricado sobre 15.000 cajas. Se están terminando hoy de fabricar los pedidos de Fallas", ha aseverado. A su vez, ha recordado que en 2018 la producción fue de unas 11.000. "Las comisiones van entrando en una tradición tan nuestra. Se van cogiendo", ha agregado.

Entre los invitados al balcón principal del Ayuntamiento de València para presenciar desde él la 'mascletà' estaban este viernes las personas representantes de los Centros Valencianos en el Exterior, que han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Joan Ribó.

Igualmente, han disfrutado de este espectáculo desde las dependencias municipales el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz; el teniente general jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, Francisco Jose Gan Pampols, así como miembros del equipo técnico y deportivo del Club de Balonmano Canyamelar.

RIBÓ Y OLTRA A PIE DE CALLE

El primer edil ha contemplado el espectáculo pirotécnico este viernes a pie de calle, en la zona de fuegos, acompañado por la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Ambos han saludado y felicitado al pirotécnico tras el disparo.

La mascletà de este sábado, 16 de marzo, correrá a cargo de la empresa Pirotecnia Caballer FX Global Foc, una firma de Moncada (Valencia) dirigida por María José Lora Zamorano.