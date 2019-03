Así se ha pronunciado este lunes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante su intervención en el acto de conmemoración, que este año coincide con el 15 aniversario del atentado del 11-M en Madrid.

"Los últimos 40 años han sido la mejor época en España, de más libertad y más avance social, pero ha habido algunos elementos, algunas sombras muy grandes, y una de ellas ha sido el terrorismo", ha denunciado, al tiempo que ha lamentado que el "terrorismo etarra y el terrorismo yihadista han causado un gran dolor a muchas personas, a muchas familias, y a todos los ciudadanos de este país", y ha llamado a "no olvidar" a las víctimas.

En este contexto, ha subrayado que la conmemoración de este lunes es "sobre todo un recordatorio que nos convoca a todos para decir que nunca más", y ha sostenido que "no tiene ninguna justificación la violencia, jamás".

"El fanatismo que se sustenta en ideas totalitarias lo único que produce es dolor y miseria moral", ha denunciado el jefe del Consell, que ha valorado la importancia de recordar a "los que dieron su vida" y ha aseverado que "quien emplea la violencia no tiene más que tener la respuesta de la ley".

Por su parte, el candidato de Ciudadanos (Cs) a la Generalitat, Toni Cantó, ha considerado como "absolutamente rechazable" que en algunos lugares españoles "se haga homenajes a terroristas". "Es necesario que se recuerde a los niños cuál es la historia del país y cómo hubo verdugos, asesinos y terroristas, y unas víctimas a las que hoy y todos los días debemos recordar".

Asimismo, ha recordado que hace 15 años, en el atentado del 11M, pasó "lo que pasa a menudo en estos días: se muestra lo peor, porque se muestra la barbarie terrorista; pero también lo mejor de la humanidad, aquel día Madrid se movilizó para echar una mano y ayudar a las víctimas de aquel cruel ataque terrorista".

Por otro lado, la candidata del PP a la alcaldía de València, María José Català, ha resaltado que "no se tienen que aceptar como interlocutores válidos en política aquellas formaciones o personas que han estado en algún momento alineadas con bandas terroristas o han empatizado con el terrorismo en España".

"No son interlocutores válidos, no deben serlo y debemos no olvidar para no dar voz a aquellos que apagaron la voz de muchas personas con sus muertes, y pasando su ideología como una apisonadora por encima de sus vidas y familias", ha apuntado.