Para el senador de Compromís, "el gobierno rehuye comprometerse" con la construcción de un apeadero en la línea C-2 de Cercanías a la altura del polígono, lo que, según consideran, "mejoraría la calidad de vida del personal de las empresas allí instaladas, con la reducción de la emisión de gases por el transporte de las cerca de 20.000 personas que van a diario al polígono y su seguridad".

"Fomento responde con evasivas y excusas como que requeriría un estudio detallado de movilidad o que generaría inconvenientes a los usuarios de la línea que podría hacer perder tiempo y viajeros en la línea", ha apuntado Mulet.

Para el senador territorial, "el Gobierno, Renfe o ADIF no pueden excusarse ahora en prestar un mejor servicio a la ciudadanía o que podría suponer una bajada en la calidad del servicio y se excuse en una utilización escasa, para eludir comprometerse cuando si no se presta el servicio no se sabrá jamás el comportamiento de los usuarios". Desde la coalición valencianista consideran que "podría ser muy bien recibido si se programan frecuencias ajustadas a la demanda y precios no abusivos".

Para el secretario comarcal de Compromís en la Ribera Baixa, Josep Magraner, "el ministro Ábalos demuestra olvidar las reivindicaciones valencianas una vez ha llegado al ministerio, ya que si bien en la oposición hacia bandera sobre la necesidad de construir un apeadero para el parque industrial ahora se limita a dar evasivas y evita comprometerse con la construcción de una infraestructura

necesaria para uno de los parques industriales más importantes del País Valencià".

Desde la formación denuncian que "se invierten multimillonarias cantidades en trenes de alta velocidad de dudosa rentabilidad y viabilidad y se cuestiona un sencillo apeadero en una zona industrial con excusas peregrinas". "Un apeadero que reclaman las empresas radicadas en el parque de proveedores del sector del automóvil y la asociación empresarial APPI ante la falta de transporte público", ha señalado Mulet.

Según la coalición, el ministro Ábalos, que visitó las instalaciones en 2015, "conoce la necesidad de esta petición", que viene apoyada por un estudio realizado que "constata los problemas en el tráfico de los más de 18.000 trabajadores como consecuencia de no disponer de transporte público", algo que desde Compromís ven "inaudito para un parque de esta envergadura que arrastra injustamente este problema desde la década de los 90, fruto del maltrato del Gobierno, Renfe y ADIF".

El senador ha indicado que en la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero son "necesarias" medidas de este tipo, que evitarían que circulen miles de vehículos a diario. "Ábalos, famoso ya por sus mentiras en infraestructuras como la AP-7 o las bonificaciones en los peajes valencianos, suma ahora la mejora en la comunicación de este polígono, cuando en 2016 registró una Proposición No de Ley en el Congreso junto a representantes de su partido en Almussafes que ahora parece haber olvidado", ha agregado.

La coalición dice ser "consecuente" con esta reivindicación y ha presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado en el Senado reclamando esta inversión, que fue rechazada en una primera instancia por los gobiernos del PP y, posteriormente, por el socialista.