Tras la 'plantà', la falla estará en la plaza central del centro hasta el final de las fiestas, el 19 de marzo, cuando desaparecerá, bajo las llama de un fuego que por primera vez será virtual.

Se trata de una apuesta por el diseño que pretende traspasar las fronteras y los códigos, añadiendo valor y coexistiendo con la tradición. "Una lanza en pos de la tecnología y la innovación que responde a la intención de crear algo nuevo y diferente, con ese punto divertido y desenfadado que caracteriza a las fiestas josefinas", destaca El Saler en un comunicado.

El monumento alcanza unas dimensiones similares a las de una falla y guarda muchas similitudes con los diseños más tradicionales que esperan la salida de los talleres falleros. En su creación se han invertido más de 400 horas de modelado en 3D y programación en 'unreal engine', además de un proceso parecido al de una falla convencional en el que ha colaborado Vrave Agency.

Durante este proceso, los creadores han partido de un boceto donde le han dado forma arista por arista a las caras que componen cada 'nitot' en cuatro dimensiones, para después pintar cada rincón "a golpe de click".

"Ha sido un trabajo muy duro de diseño, pero estamos contentos con el resultado. Queríamos sorprender al visitante a través de la realidad aumentada y que al mismo tiempo estuviese familiarizado con lo que veía, por eso el diseño es lo más fiel a una falla tradicional añadiendo los elementos que aporta esta nueva tecnología", destaca el responsable creativo de la instalación, Fran Sanmartin.

TRADICIÓN E INNOVACIÓN

En la misma línea, la gerente del centro, Isabel Picazo, señala que el objetivo era "hacer algo sorprendente y nunca visto, sin olvidarnos del legado histórico de estos monumentos: En todo momento apostamos por la unión de la de tradición e innovación".

Como Fallera Mayor 2019, Marina Civera, destacó que "es una experiencia muy diferente a las fallas que conocemos pero que sin duda enriquece mucho a la fiesta". "Me fascinan estas ganas de innovar y de aportar cosas nuevas. Ha sido divertidísimo, no me la esperaba así", afirmó en un encuentro previo para conocer en primicia la primera fase de la instalación.

"Cuando parecía que todo o casi todo estaba inventado y que los resortes de la innovación habían tocado techo, el mundo fallero vuelve a reinventarse", resaltan desde el espacio comercial.

Para agradecer la visita a los que se acerquen a vivir esta experiencia, El Saler ha puesto en marcha en redes sociales un concurso diario con el que conseguir unas entradas de cine. Los interesados tienen que compartir un selfi después de visitar la falla, mencionar al centro e incluir la etiqueta '#LafallaNuncavista'.

A esta acción se le suma una original 'Replegà de Likes' que permitirá conseguir hasta 1.500 euros a la falla que más 'me gusta' aglutine, después de compartir un post habilitado en el perfil de Facebook del espacio.

LA MEJOR INDUMENTARIA VALENCIANA

Hasta el festivo del 19 de marzo, el centro comercial completa su oferta con una exposición de indumentaria valenciana en la que participan "los mejores indumentaristas de la Comunitat", con una buena representación del folclore valenciano.

También se podrá ver de cerca la exposición de los Ninots Premios Raga, un galardón que se otorga desde 1987 y es uno los concursos más conocidos del calendario fallero para distinguir al mejor 'ninot' satírico de los presentados a la Exposición del Ninot.

Otro espacio expositivo 'rescata' del recuerdo a las fallas más emblemáticas gracias a la exposición 'Fallas Míticas', organizada por la revista Turista Fallero. A todo ello se suma el concurso de fallas dirigido a los colegios más cercanos al centro, creaciones que se expondrán en el interior.